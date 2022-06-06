沙國主權基金入圍星巴克中東業務最後競標行列

消息人士透露，沙烏地阿拉伯主權財富基金公共投資基金 (PIF) 已入圍收購 Alshaya Group 持有的中東、北非和中亞星巴克 (SBUX-US) 加盟經營權的股份。

該地區的星巴克加盟經營店在中東、俄羅斯和中亞的 14 個國家和地區擁有數百家分店。

總部位於科威特的 Alshaya Group 是該地區領先的品牌加盟經營商，去年延請摩根大通協助處理出售所持業務的少數重點股權。消息人士表示，它最多可出售高達 30% 的股份，產生 40 億至 50 億美元的收入。

消息人士表示，隨著銷售過程接近最後階段，PIF 是進入下一輪的競標者之一。

包括 CVC Capital Partners 和 Brookfield 在內的幾家私募股權競購者也參與競標，但目前尚不清楚它們是否入圍。

兩位消息人士表示，阿布達比國家基金 Mubadala Investment Co 和阿布達比國家控股基金 ADQ 不再參與競標。

其中一位消息人士指出，這筆交易將擴大 Alshaya 家族自 1999 年以來私人持有的企業投資者基礎。

中東一些最大的私營公司正在透過上市或出售戰略性股權來吸引外部投資人。

近年來，沙國出現了一系列上市，因為該國鼓勵更多家族企業上市，以藉由減少對石油收入依賴的改革來深化其資本市場。

另一位消息人士表示，籌集的資金可用於 Alshaya 擁有的其他業務，而且該公司的估值具有吸引力，這使得出售股份具有吸引力。

私人控股的 Alshaya Group 是科威特歷史最悠久的公司，成立於 1890 年。它經營的加盟經營品牌包括 H&M、Mothercare、Debenhams、American Eagle Outfitters 和 Victoria"s Secret。