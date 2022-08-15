美國8月NAHB建商信心指數跌入負值

由於建商和買家都在為成本上漲而苦苦掙扎，8 月單戶房市的建商情緒跌至負面區域。

全國房屋建築商協會 (NAHB) 的富國銀行住房市場指數本月下跌 6 點至 49，連續第 8 個月下跌。任何高於 50 的都被認為是正面的。自從新冠疫情初期非常短暫的暴跌以來，該指數一直沒有處於負值區域。在此之前，自 2014 年 6 月以來從未跌入衰退。

NAHB 首席經濟學家迪茨 (Robert Dietz) 表示：「Fed 收緊貨幣政策和持續上漲的建築成本，導致住房衰退。」

在該指數的三個組成部分中，當前銷售狀況下降 7 點至 57，未來 6 個月的銷售預期下降 2 點至 47，買家流量下降 5 點至 32。

雖然土地、勞動力和材料成本較高，但 8 月約有五分之一的建商報告指出，過去一個月降低售價以增加銷量或限制取消訂單。報告的平均降幅為 5%。

目前買家面臨的最大障礙是負擔能力。自疫情開始以來，房價一直在攀升，30 年期固定房貸平均利率在疫情初期創下歷史新低，幾乎是今年年初的 2 倍。最近幾周房價升勢有所降溫，而房貸利率已從高點回落。

迪茨說，「單戶住宅開工總量將在 2022 年下降，這是自 2011 年以來的首次下降。然而，隨著通膨率見頂的跡象越來越多，長期利率已經止穩，這將對未來幾個月的房市需求提供一定的穩定性。」

從區域來看，在 3 個月的移動均線中，東北部的建商信心下降 9 點至 56，中西部下降 3 點至 49。南部下降 7 點至 63，而在房價下跌的西部最高，下跌 11 點至 51。