零售業財報本周陸續發布 漲跌只在一線間

美國兩大零售商沃爾瑪 (WMT-US) 和 Target (TGT-US) 本周將公布業績,它們對消費者的看法可能會為同行其他公司設定方向,並提供有關美國經濟健康狀況的線索。

最近幾周汽油價格的下跌緩解了低收入購物者的一些壓力,但通膨仍處於 40 年來的高位。這可能會使 Fed 繼續升息,有可能使經濟陷入衰退。

沃爾瑪和 Target 在第 1 季都出現大量庫存,並警告由於消費者越來越傾向採購買食品和燃料等獲利率較低的商品,今年的獲利將下降。

持有價值約 2 億美元 Target 股票的 Smead Capital Management 投資長史密德 (Bill Smead) 說,「Target 清楚地表明接下來幾季將很困難,因為它們須以偏低的價格擺脫庫存。」「這支股票很容易重新測試今年低點。」他補充說這可能是買入機會。

自主要零售商上次公布業績以來,購物者為各種商品和服務支付的價格在持續上漲後出現降溫跡象。7 月消費者物價指數 (CPI) 上漲 8.5%,增速較上月放緩,主要原因是汽油價格下跌 17%。

零售業還在為返校季和年底假期預做準備。它們通常靠這些季節賺取大部分全年獲利。

沃爾瑪上月發出警告,嚇壞了全球市場,聲稱其第 2 季獲利和獲利率預計將下降,因為它大幅降價以清理 600 億美元的庫存積壓。

現在,分析師平均預計這家美國最大零售商在周二 (16 日) 公布的第 2 季獲利將減少 6.3%。

分析師表示,沃爾瑪的獲利率可能會在今年底之前繼續承壓,因為它必須迎合受通膨影響更嚴重的精打細算購物者。

Summit Global Investments 投資長哈登 (Dave Harden) 說,「低端客戶表現不佳,這對沃爾瑪的傷害更大。Target 不會受到太大影響,因為它迎合中高端客戶。」

分析師預估周三 (17 日) 發布報告的 Target 預計將報告獲利下降超過 78%。

J.P. Morgan 和 Jane Hali & Associates 的分析師預計 Target 的表現將優於其他大型競爭對手,因為他們認為它已完成清理庫存的工作。

Jane Hali & Associates 分析師拉米雷斯 (Jessica Ramirez) 表示:「總體而言,Target 的庫存看來不錯,除了少數庫存仍在膨脹的類別。而摩根大通表示,預計該零售商將在第 2 季出清所有庫存,停止服用降價「良藥」。

百貨公司 Kohl"s Corp (KSS-US)、折扣零售商 TJX Cos Inc (YJX-US) 和家居裝飾連鎖店 Home Depot Inc (HD-US) 和 Lowe"s Cos Inc (LOW-US) 也都將於本周公布財報,並可能展現出零售業的哪些部分最能抵禦通脹。

EFG Asset Management 投資組合經理人維爾特 (Chelsea Wiater) 表示:「零售商能夠清除這些降低的門檻到什麼程度,並向投資人發出可以在下半年保持獲利的訊號,將決定股票反應是正面還是負面。」