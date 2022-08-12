車程太遠太耗油 沃爾瑪在高油價時期恐喚不回顧客

想挽回顧客的沃爾瑪 (WMT-US) 恐怕面臨一場苦戰，因為美國消費者寧可開車去附近的一元店或 Aldi 超市，而不想在汽油每加侖 5 美元之際，開車一大段到沃爾瑪超市。

路透社和分析師審查的客流量數據顯示，儘管過去一個月汽油價格下跌近 20%，卻仍未見消費者重返沃爾瑪的跡象。

美國通膨仍處於 40 年高點，吞噬美國消費者大部分雜貨預算，尤其沃爾瑪的顧客對成本更敏感。

6 月初以來 沃爾瑪超級中心每周客流量均下降

根據位置分析公司 Placer.ai 的數據，6 月 1 日到 7 月 25 日期間，沃爾瑪全美 3573 家超級中心和 370 家折扣商店 (統計至今年 1 月 31 日) 的客流量平均較去年同期下降 2.7%。

與此同時，德國折扣雜貨商 Aldi Süd 旗下超市 Aldi 的客流量年增 11.5%；折扣零售商 Dollar General (DG-US) 的客流量也增加 4.1%。

沃爾瑪預定 8 月 16 日公佈第二季財報，客流量損失的問題可能成為分析師焦點。

戰略資源集團總監 Burt Flickinger 認為，撤回當地報紙廣告的作法已成了沃爾瑪「致命弱點」，沃爾瑪必須砸更多錢進行強調優惠促銷的「高價值廣告」，才能吸引顧客回籠。

根據消費者洞察公司 Numerator 的數據，沃爾瑪顧客的家庭收入中值為 7.3 萬美元。

根據美國能源資訊署 (EIA) 的數據，6 月通膨 9.1%，飆上 40 年高點，同時汽油價格平均來到每加侖 5.006 美元 (6/13)，較去年同期每加侖 3.161 美元的水準大幅飆漲，這令收入較低的家庭更加捉襟見肘。

沃爾瑪執行長 Doug McMillon 曾形容沃爾瑪是「通膨鬥士」，是經濟衰退時期購物者的首選目的地。然而，根據 Cowen & Co 報告中引用的 Prosper Insights & Analytics 月度消費者調查，將沃爾瑪作為採買雜貨首選商店的消費者比例自 6 月的 27.4% 下降至 7 月的 25.5%。

McMillon 近期表示，消費者在截至 4 月 30 日的三個月內採購的商品減少，尤其是低收入家庭的消費者。根據 GlobalData 的數據，7 月汽油支出佔典型美國家庭收入 (稅後 5412 美元) 的 5.57% ，較 2019 年 12 月的占比 2.79% 翻升一倍以上，顯示較貧窮家庭通常將大部分收入花在汽油和必需品上。

沃爾瑪超級購物中心的平均面積約為 19 萬平方公呎，除了服裝、家居產品和電子產品外，還出售雜貨和熟食，但沒有販售汽油，且通常坐落於大都市以外，許多購物者至少需要開車數英哩。

羅斯福投資集團高級投資組合經理 Jason Benowitz 表示，雖然沃爾瑪能提供更多選擇，但一美元店這一類折扣商店的地點更方便，在燃油價格高時顯具優勢。

