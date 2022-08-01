面臨四大難關 Jefferies警示Target今明年獲利恐受衝擊

Jefferies 分析師維辛克 (Stephanie Wissink) 警告，由於目標百貨 (TGT-US) 在經濟放緩情況下積極出售滯銷庫存和採取大量折扣銷售，股價可能因此受到影響。

在周一 (1 日) 的最新報告中，以「來自同行和供應商的獲利警告以及可自由支配錢包的壓力」為由，調降了對目標百貨 (Target) 2022 年和 2023 年的每股獲利預期。目標百貨股價在周一盤前交易上升約 2%。

維辛克表示，「從表面上看，根據模型的調降獲利幅度似乎很嚴重，完全打消了目標百貨下半年營業獲利率反彈至 6% 的能力，而且認定 1. 庫存消化需要更長的時間；2. 折扣力道更大，競爭性促銷活動在後期加強到返校季和年底假期；3. 隨著消費趨勢轉向生活必需品，可自由支配類別在下半年保持疲軟；以及 4. 消費者行為因通膨漲跌而發生的每周變化，使得預測變得困難，代表需要更謹慎地在今年下半年和 2023 年建立庫存。」

目標百貨在 6 月示警零售業的健康狀況，出人意料地決定出清大量滯銷庫存，並對近期獲利採取更加保守的看法。

今年以來，目標百貨股價已下跌 29%，同期標準普爾 500 指數下跌 14%。

自目標百貨發出預警以來，其他零售商也向投資人發布了類似的壞消息。

由於通貨膨脹猖獗以及消費者對服裝等非必需品的縮減，全球最大零售商沃爾瑪 (WMT-US) 上周調降了第 2 季和全年獲利預期。沃爾瑪預計全年獲利將下降 11% 至 13%，而之前的估計為下降 1%。

百思買 (BBY-US) 也發出警告，分析師也表示，這家電子產品零售商前景十分「黯淡」。

Bath & Body Works (BBWI-US)、RH (WH-US)、Bed Bath & Beyond (BBBY-US) 和 Kohl"s (KSS-US) 也發布更為保守的財測，因為消費者將支出從可自由支配的類別轉移。

來自零售商的壞消息讓某些專家為 2022 年假期後的零售商破產浪潮預做準備，如果經濟陷入衰退，情況會變得更糟。

Sear Canada 前長期 CEO、現任哥倫比亞大學零售研究教授科恩 (Mark Cohen) 警告：「我認為，如果這個假期不完全強勁，我們可能會在 2023 年第 1 季看到一連串破產。」「不過，我認為還不至於。」