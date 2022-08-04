風雨欲來 沃爾瑪調降財測後開始裁員

沃爾瑪 (WMT-US) 周三 (3 日) 證實已開始裁員，一周前該公司調降獲利前景，並預警消費者受通膨拖累，已減少對非必需品的支出。

沃爾瑪聲明表示，此回裁員是為了「讓公司處於更能實現強大未來的定位。」

沃爾瑪發言人 Anne Hatfield 拒絕透露有多少員工將受到影響，也不公布哪些部門已遭裁員。她表示，業務呈現成長的部門仍繼續招聘，包括供應鏈、電商、健康和保健，以及廣告銷售部門。

她說：「消費者正在變化，顧客在變化，我們也將進行一些重組，才能確保我們與顧客腳步一致。」

沃爾瑪在美國擁有近 160 萬名員工，為美國最大雇主，被視為美國經濟的風向標，因此 7 月 25 日下調季度和全年獲利指引前景時引起投資者恐慌，且對零售業產生寒蟬效應，拖累梅西百貨 (M-S) 和亞馬遜 (AMZN-US) 等公司股價，也讓大眾更加關注消費者支出狀況。

沃爾瑪表示，由於通膨拖累，消費者不得不增加雜貨、燃料等必需品的支出，因而降低對服飾在內的非必需品支出，但這些正是零售業的高利潤商品，迫使沃爾瑪降價促銷，尤其是在 Target 和 Bed Bath & Beyond 等競爭對手店內庫存也過剩的情形下。

消費電子產品零售商百思買 (BBY-US) 本周也下調獲利和銷售預期，稱消費電子產品的需求已見疲軟，因為購物者推遲高額、非必需品的消費。

美國 6 月職缺數量急劇下降，但勞動力仍緊繃，約 1.8 個職缺對應 1 位求職者。然而，疫情大流行期間蓬勃發展的公司，如沃爾瑪與其勁敵亞馬遜均已開始縮減招聘。

截至第二季末，亞馬遜全球員工人數減少 9.9 萬，總人力達 152 萬人，但在疫情期間，為了對應電商激增的需求，亞馬遜員工人數幾乎翻升一倍。

近期企業裁員消息頻傳，例如 Shopify (SHOP-US) 和 Robinhood (HOOD-US) 等，另外也有一些公司表示放緩招聘或專注提升現有員工的生產力，例如臉書母公司 Meta (META-US) 和谷歌母公司 Alphabet (GOOGL-US)。

目前尚不清楚沃爾瑪是否也放緩商店和倉儲人員的招聘，該公司將於 8 月 16 日公布最新財報，可能會透露最新人力規模的資訊。