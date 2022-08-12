分析師：在發布財報前 建議減碼Target

Target (TGT-US) 股價上月上漲 16%，原因是油價暴跌讓華爾街對該零售商在返校季和假日購物季的獲利潛力更加樂觀。

但根據 Evercore ISI 分析師梅利奇 (Greg Melich) 的看法，考量美國家庭仍面臨揮之不去的經濟挑戰，這種樂觀可能太多、太快了。在該零售商於 8 月 17 日發布財報之前，這位分析師對 Target 發出「負面的策略評估」。

梅利奇在報告中告訴客戶，「我們認為最近的漲勢反映出『去風險』的第 2 季財報，非常低的 2% 息稅前獲利率反映了沖銷和解決過剩庫存方面取得的進展。」「然而，我們擔心的是，到 2022 年下半年，獲利率可能會繼續受到壓縮，最終質疑獲利能力能否在 2023 年迅速恢復到 12 美元以上，以使該股價格能夠接近 170 美元。」

雖然股價上漲了一個月，但這家零售商的股價今年至今仍下跌約 27%，而標準普爾 500 指數同期下跌近 12%。

下跌自然有其理由。

Target 在 6 月引爆市場對零售業健康狀況的擔憂，其出人意料地決定清算大量滯銷庫存，並對近期獲利採取更加保守的看法。

自其發出預警之後，其他零售商也向投資人發布了類似的壞消息。

由於通貨膨脹猖獗以及消費者對服裝等非必需品的縮手，全球最大零售商沃爾瑪 (WMT-US) 調降了第 2 季和全年的獲利預期。沃爾瑪預計全年獲利將下降 11% 至 13%，而之前的估計為下降 1%。

百思買 (BBY-US) 緊隨其後，也發布其獲利預警。分析師表示，百思買的財測為這家電子產品零售商描繪出一幅「黯淡」的前景。

Gap (GPS-US) 和 Bed Bath & Beyond (BBBY-US) 等專業零售商也對獲利發出警告，這讓許多華爾街分析師準備在下周展開零售業財報時迎來更多壞消息。

BMO Capital Markets 分析師西格爾 (Simeon Siegel) 指出，「在我看來，現在能做的最好的事情就是重新設置標準。」「現在能針對財測所能做的最好的事就是把它消化掉。」