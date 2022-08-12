全球股票基金重獲青睞 7周以來首見淨流入

隨著通膨降溫與聯準會（Fed）激進升息預期消退，全球股票基金在連續 6 周撤資後重獲投資人青睞，截至 8 月 10 日當周出現 7 周以來首次資金淨流入。

根據 Refinitiv Lipper 數據，全球股票基金自 6 月 22 日以來首次當周吸金 27.5 億美元。美國與亞洲股票基金分別吸金 42.1 億與 6.9 億美元，歐股基金則流出 3.86 億美元。

就產業別來看，必須消費品與醫療保健股票基金分別吸金 5.35 億與 3.89 億美元，而金融與科技股票基金分持續失血，分別損失 4.12 億美元與 3.86 億美元。

與此同時，投資人購買約 50 億美元的全球債券基金，為連續第二周資金流入。政府債券基金連續兩周淨流入 22.5 億美元，但投資人拋售中短期債券基金 16.6 億美元，與高收益債券基金 4,700 萬美元。

貨幣市場基金流出 125.1 億美元，為 6 周以來最大；大宗商品顯示，能源基金吸金 1.01 億美元，為 7 周來首見淨流入，但貴金屬基金則虧損 3.94 億美元。

新興市場基金顯示，債券基金吸引價值 7.66 億美元的買盤，而股票基金則連續第四周出現 4.88 億美元的資金外流。

美國日前公布的 7 月核心消費者物價指數（CPI）與 6 月持平，另市場預期 Fed 在 9 月會議上將升息 2 碼（50 個基點）而非 3 碼（75 個基點），此外上周公布的 7 月非農就業報告也透露就業市場相當強勁，接踵而來的好消息提振投資人情緒。