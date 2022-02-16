〈美股熱門股〉Fisker電動車PEAR開始接受預訂 售價3萬美元有找

美國電動車新創公司 Fisker 與鴻海 (2317-TW) 合作生產的評價電動車「PEAR」（Personal Electric Automotive Revolution）周二（15 日）開始預訂，售價 29,900 美元起（約台幣 83 萬元）。

PEAR 是 Fisker 第二輛電動車，目前已經可以在官網上以 250 美元價格預定，Fisker 計劃從 2024 年開始在俄亥俄州的車廠年產 25 萬輛該款電動車。

PEAR 的價格相較市面上一些電動車更實惠，例如特斯拉 (TSLA-US) 的 Model 3 售價約 4.5 萬美元（約台幣 125 萬元），而且平價電動車對拓展顛覆性電池技術的潛在市場至關重要。特斯拉曾表示最終將計劃生產 2.5 萬美元（約台幣 70 萬元）的電動車，不過到目前仍未開發生產。

Fisker 執行長 Henrik Fisker 表示，PEAR 是一款設計精美且搭載最新技術的電動車。不過並未透露更多相關細節，如續航里程、動力或功能。

PEAR 是由 Fisker 設計鴻海製造，採用合約製造的方式生產電動車，由於不需建立組裝廠，因此能節省成本。Fisker 的第一輛電動車款 Ocean SUV 是由整車代工廠麥格納 (MGA-US) 在奧地利進行組裝，預計在 2022 年第四季推出。

Fisker(FSR-US) 周二股價受 PEAR 開放訂購消息激勵，盤中勁揚 4.64%，每股暫報 12.19 美元。該股迄今為止已下跌約 24%。