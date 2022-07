Fisker擬Q4推出融資平台 助客戶購車與配備

鴻海 (2317-TW) 電動車合作夥伴 Fikser 周四(7 日)表示,將向客戶推出名為「Fisker Finance」的數位融資平台,幫助客戶貸款買車與相關配件,該平台最快將於今年第四季開始提供服務。

Fikser 表示,Fisker Finance 不僅提供用戶融資購車,也可透過該服務融資購買車輛配件,包括電動車家庭式充電設備、原廠安裝配件。

至於金融合作夥伴方面,Fikser 重申點名大通銀行(Chase Bank)與歐洲桑坦德銀行(Santander Group)兩家銀行作為零售合作夥伴。Fikser 計畫在未來會公布更多有關融資夥伴的消息。

預定客戶欲入手限量版 Ocean One 需先付 5 千美元訂金

另外,據媒體報導,Fisker 的 Ocean 電動車在今年頻頻亮相,預計將按計畫於今年晚些時候投產。Fisker 通知預定客戶,若想購買限量版的 Ocean One 車型,需先支付 5,000 美元的訂金且不可退,若不打算購買特別版的 Ocean 車型,那麼訂單持有人無需支付這筆訂金。

Fisker 只會生產 5,000 輛限量版的 Ocean One。該公司表示:「Fisker Ocean One 將於 2022 年 11 月開始生產,交付時間將取決客戶預定日期與交車地點,預估 Fisker Ocean One 的交付將在 2023 年 9 月底之前完成。目前 Fisker 公司只在確認 Fisker Ocean One 首發版車型的訂單。」

截稿前,Fisker(FSR-US) 盤前股價上漲 1.14%,每股暫報 8.87 美元。