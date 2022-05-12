Fisker第二款電動車PEAR 確定將在鴻海俄亥俄州廠生產

鴻海 (2317-TW) 今 (12) 日完成收購 Lordstown Motors(RIDE-US)俄亥俄州廠房後，另一客戶 Fisker(FSR-US)也發出聲明，表明確定將鴻海俄亥俄州廠生產第二款電動車 PEAR，預計定價低於 2.99 萬美元，規劃年產能至少 25 萬輛，預計 2024 年量產。

Fisker 董事長暨執行長 Henrik Fisker 也表示，將帶領工程團隊參觀鴻海在俄亥俄州的工廠，而 Fiske 的工程團隊也正在為 PEAR 研發新特色與高科技解決方案；至於 Fisker 第一款車型 Ocean 則將於今年 11 月 17 日在奧地利開始生產。

除了 Fisker，美國國會議員 Tim Ryan，也針對鴻海買下俄亥俄州工廠發表聲明指出，看好鴻海能將俄亥俄州廠所在的 Mahoning 打造成北美電動車生產中心外，Tim Ryan 也表示，將全力支持鴻海轉型。

鴻海今日與 Lordstown 完成代工生產製造協議以及合資開發協議簽署，正式取得 Lordstown 廠房，Lordstown 也成為鴻海第一個量產的商用車客戶，下半年將會開始在俄亥俄州工廠生產電動皮卡車款 Endurance。

資產移轉後，總計約有 400 位 Lordstown 員工轉入鴻海旗下，鴻海表示，除了保障相關同仁的工作權益不受影響外，未來也會透過與不同 OEM 車廠合作，俄亥俄州將成為鴻海在北美地區第一個電動車製造基地，未來將會透過此基地服務更多電動車客戶，提供員工更多元且具前瞻性的工作發展機會。