鴻海和印度Vedanta合資案選址消息曝光 料生產晶片、顯示器等

據《日經亞洲》周五 (12 日) 報導，鴻海集團 (2317-TW) 和印度大型跨國集團 Vedanta 合作布局的半導體生產，即將進行廠址選定，該筆投資案價值 200 億美元，將生產微晶片、顯示器及其他產品。

據了解，Vedanta 的人員已造訪印度西部馬哈拉什特拉省 (Maharashtra) 普那市 (Pune)，勘查了一塊占地 160 公頃的土地，該處會是工廠落腳處的首選，而其他的可能選項還有鄰近該省的古茶拉底省 (Gujarat) 和印度南部卡納塔卡省 (Karnataka)。

消息人士透露，鴻海方面也有派員參與選址作業，只是目前還不清楚相關人員在此次專案是扮演何種角色。鴻海 2022 年 2 月同意在與 Vedanta 的合資關係投資近 1.2 億美元，要在印度發展半導體，但是當時並未作出詳細說明。日經亞洲於本周向鴻海提問，但鴻海方面沒有回應。

根據馬哈拉什特拉省的一份文件，該專案有可能涵蓋一座顯示器工廠、一座晶片設施和一座晶片封測廠。

Vedanta 董事長 Anil Agarwal 上周接受印度報紙《商業標準》採訪時表示「印度每年進口約 160 億美元的顯示器玻璃和價值 160 億美元的半導體。我必須採取很大行動，那將改變我的國家。在半導體方面，我們和鴻海合作，合資企業將於 2 年內啟動首批生產。」

Agarwal 表示，將即刻啟動約 100 億美元投資，其餘部分的資金也將隨著專案擴張而陸續到位。他強調有了這項專案，不光是半導體，未來還可製造手機、筆電和電視等產品所需的各項組件。

鴻海董事長劉揚偉周三 (10 日) 在法說會上向投資人表示，該公司在印度和東南亞已積極規劃了電動車和半導體的發展計畫。劉揚偉強調，鴻海對於在印度的發展感到十分樂觀，也確信會在印度擴大事業規模。