〈鴻海法說〉Q3營收估持平前季挑戰同期高 上調全年展望至成長

鴻海 (2317-TW) 今 (10) 日召開法說會，董事長劉揚偉預估，第二季基期較高，第三季會審慎一點，營收估持平第二季，但可望較去年同期成長，來到同期新高；且在消費智能出貨優於預期下，正式將全年展望從持平上調至成長。

劉揚偉表示，第三季四大產品來看，消費智能產品因前季出貨暢旺，墊高基期，加上進入新舊機種轉換期，估較第二季略減，但可持平去年同期。

雲端網路產品方面，劉揚偉表示，雖然近期市場對資料中心需求有疑慮，但鴻海客戶對伺服器需求還是維持強勁，尤其是 CSP 將有雙位數成長，網通需求也增加，整體而言，雲端網路產品第三季持平前季、年增雙位數。

電腦終端產品雖然雜音同樣較多，但劉揚偉認為，鴻海的客戶以及產品組合較好，加上供應鏈管理優勢；元件及其他產品則受惠鏡頭模組、聲學元件，將較前季及去年同期成長。

全年來看，劉揚偉認為，下半年不淡，且上半年表現優於預期，全年展望由持平轉為成長，好轉主因是消費智能產品從原先持平下緣往上緣提升；雲端網路、電腦終端等則維持原先成長看法。

不過，元件及其他產品全年展望略為下調，劉揚偉說明，主要是因為第二季中國疫情封城，但因為鴻海廠區維持正常生產，自產元件也優先供應內部使用，因此營收反應在消費智能產品上，但元件及其他產品在下半年、全年還是可以年增。