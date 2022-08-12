外資連兩日買超晶圓雙雄 買超近8萬張

台股今 (12) 日以 15288.97 點作收，較昨日上漲 91.12 點或 0.6%，成交值 2053.51 億元，三大法人外資、投信、自營商同步買超，合計買超 95.93 億元，其中外資連兩個交易日合計加碼買超聯電 (2303-TW) 達 6.55 萬張，買超台積電 (2330-TW)1.27 萬張，合計 7.82 萬張。

今天集中市場外資買超 73.06 億元，投信買超 7.36 億元，自營商買超 15.51 億元，在期貨市場，外資期貨交易多單口數減少 2135 口，未平倉合約口數爲 9431 口。

今天集中市場外資買超較多的個股爲，聯電、訊舟、華南金、鴻海、長榮、燿華、欣興、統一實、華邦電、台積電。今天集中市場外資賣超較多的個股爲，力積電、台新金、兆豐金、智易、宏碁、金橋、元大金、開發金、高力。

今天集中市場投信買超較多的個股爲，永豐金、仁寶、麗清、宏碁、光寶科、英業達、聚陽、鴻海、智原、友達；今天集中市場投信賣超較多的個股爲，智易、金像電、建大、中磊、中鼎、美時、臻鼎 - KY、漢翔、樺漢、亞力。

今天集中市場自營商買超較多的個股爲，華新、力積電、聯電、中信金、大成鋼、中鴻、敦泰、大同、晶豪科、欣興；今天自營商賣超較多的個股爲，群創、友達、欣陸、中興電、開發金、宏盛、合庫金、潤泰新、訊舟、臺企銀。

證券分析師黃漢成指出，今天大盤上漲的多爲低檔反彈向上個股，但在量能相對不足下，預估將面臨季線反壓震盪整理。