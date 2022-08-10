〈鴻海法說〉全年展望上調至成長、入股紫光、電動車布局 一文看懂六大重點

鴻海 (2317-TW) 今 (10) 日召開法說並公告第二季財報，受惠消費智能產品出貨成長，第二季繳出三率三升，稅後純益創同期新高，全年展望也從持平上調至成長，下半年毛利率可望持續向上，此外，入股中國紫光及電動車布局等議題也是法人高度關注的焦點。《鉅亨網》整理出本場法說五大重點，讓讀者一文看完快速掌握。

Q2 獲利創同期高

鴻海第二季優於原先持平預期，營收達 1.51 兆元，季增 7.3%、年增 11.7%，並寫下三率三升，稅後純益 332.94 億元，季增 13.05%、年增 11.8%，創同期新高，每股純益 2.4 元；上半年累計稅後純益 627.44 億元，年增 8.3%，每股純益 4.53 元。

全年展望上調至成長

鴻海董事長劉揚偉預估，第二季基期較高，第三季會審慎一點，營收估持平第二季，但可望較去年同期成長，來到同期新高；且在消費智能出貨優於預期下，正式將全年展望從持平上調至成長。

下半年毛利率持續向上

鴻海 (2317-TW) 董事長劉揚偉表示，區域政治狀況難預測，但經過這幾年的調整，沒有太大變化的情況下，下半年毛利率將繼續向上；庫存方面，上半年雖然較高，但在缺料狀況改善以及出貨旺季來臨下，庫存風險不大。

劉揚偉有信心，2025 年達成毛利率 10% 的目標，他分析，除了 3+3 轉型事業的毛利率都大於 10% 外，ICT 方面，毛利率較佳的 CMM 零組件、CSP 客戶出貨比重提高，都幫助毛利率表現。

四大產品表現

消費智能產品因前季出貨暢旺，墊高基期，加上進入新舊機種轉換期，估第三季營收將較第二季略減，但可持平去年同期。

雲端網路產品方面，雖然近期市場對資料中心需求有疑慮，但鴻海客戶對伺服器需求仍維持強勁，尤其是 CSP 將有雙位數成長，網通需求也增加，整體而言，第三季持平前季、年增雙位數。

電腦終端產品雖雜音較多，但劉揚偉認為，鴻海的客戶以及產品組合較好，另外供應鏈管理也有優勢；元件及其他產品則受惠鏡頭模組、聲學元件，將較前季及去年同期成長。

入股中國紫光疑慮

劉揚偉說明，此次集團參與投資的紫光，並非過去的紫光，因為當初紫光破產重組時，長江存儲、武漢新芯等半導體廠都已切分出去，現在投資紫光出發點是財務投資，主要看好獲利能力不錯，並希望與客戶、供應商藉由共同投資建立良好的關係，但有一些誤解讓相關單位有不同看法，若最終投資案沒被核准，也會有備案。

電動車布局

劉揚偉透露，後續還會有電動車新客戶加入，已知有 2 個傳統車廠、3 家新創公司，在既有客戶及新客戶挹注下，美國俄亥俄州工廠在 2024 年產能可以填滿、年產 50-60 萬輛。

至於鴻華先進自主研發的 Model C 及 Model E 進度，劉揚偉表示，目前都照預期計畫在走，Model C 的量產車預計 10 月 18 日科技日上亮相，除國內客戶，也持續洽談國外客戶，Model E 量產車明年第二季會準備好；他也透露，MIH 聯盟接下來也會推出自主研發的電動車款，展現標準化、模組化的效益。