〈鴻海法說〉電動車至少再添5客戶 俄州工廠目標2024年滿載

鴻海 (2317-TW) 董事長劉揚偉今 (10) 日表示，後續還會有電動車新客戶加入，已知有 2 個傳統車廠、3 家新創公司，在既有客戶及新客戶挹注下，美國俄亥俄州工廠在 2024 年產能可以填滿、年產 50-60 萬輛。

劉揚偉表示，鴻海要在 2025 年取得電動車市占率 5%，就是得靠這些後續新加入的客戶，另外，2025 年鴻海的電動車相關營收要達 1 兆元的目標也不變，並先以硬體為主，軟體在硬體規模提升後才會看到比較明顯的發展，目標業績逐年成長。

在整車組裝代工業務上，劉揚偉說明，預計單一車種月產 1 萬輛可以達到損平，但若有多款車種，可能影響效率，估要達每月 1.2-1.3 萬輛才會損平；除了俄亥俄州廠外，在墨西哥廠同步展開電池相關零組件布局，威州廠也會有新規劃。

鴻海旗下鴻華先進自主研發的 Model C 及 Model E 進度上，劉揚偉表示，目前都照預期計畫在走，Model C 的量產車預計 10 月 18 日科技日上亮相，除國內客戶，也持續洽談國外客戶，Model E 量產車明年第二季會準備好；他也透露，MIH 聯盟接下來也會推出自主研發的電動車款，展現標準化、模組化的效益。