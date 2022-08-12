東生華藥品上市目標提前達陣 2025年前再推骨鬆症相似藥

東生華 (8432-TW) 今 (12) 日召開法說，原預定 2025 年前上市 3 個新藥，目前已提前達到目標，此外，治療骨質疏鬆症 T20 生物相似藥今年底將送查驗登記，有機會 2025 年前成為第 4 個上市的新藥產品。

東生華目標設定 2025 年前上市 3 個新藥，2020、2021 年分別上市心絞痛新藥、高血脂新藥及周邊動脈阻塞治療用藥，目標超前達標；今年底治療骨質疏鬆症的 T20 生物相似藥將送查驗登記，並以台灣為目標市場，若順利取證，除了會是 2025 年前上市的第 4 個新藥，預估將帶來 1.2 億元營收。

除了既有品項，東生華積極開發 L19 便秘用藥、A20 消化不良用藥，以及為完善血脂控制領域治療的 I22 降血脂用藥，其中 I22 與目前公司血脂用藥定位不同，能提供不同類型的高血脂患者更精準的治療。此三項新開發案皆以台灣與東南亞市場為主，總目標預估能創造 3.4 億元營收。

東生華上半年稅後純益 3570 萬元，年增 57.1%，每股純益 0.93 元，成長動能來自三大產品，包括心絞痛用藥成長 193.6%、心律不整用藥成長 59.6%、高血脂用藥成長 15.6%。

其中，心絞痛新藥 Rancad 自 2020 年上市以來，銷售目標達成率符合預期，另外新複方高血脂新藥 Cretrol 去年底取得台灣藥證後，目前健保藥價申請中，期望第四季取得藥價。

東生華 7 月營收 3446 萬元，月減 4.35%、年增 16.54%；前 7 月營收 2.65 億元，年增 11.8%。