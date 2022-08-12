調查：AMD上季CPU市占率大幅增長至31.4%

在全球景氣不佳影響下，第 2 季個人電腦 (PC) 需求大幅滑落，但美國晶片巨擘 AMD(AMD-US) 持續攻城掠地，CPU 市占率達到 31.4%，大幅超越往年同期的最高市占紀錄 25.3%，再創新猷。

根據研調公司 Mercury Research 統計的第 2 季 x86 CPU 出貨狀況，由於全球景氣不佳，CPU 需求出現大幅滑落，減少幅度也寫下該統計開始以來的歷史新高紀錄。

Mercury Research 表示，雖然該公司沒有比 1994 年更早之前的統計數據，但是如此嚴重的減少率，恐怕是 PC 市場從最早期的 1984 年發展至今所從未經歷。

在一片不景氣當中，雖然用戶端和伺服器市場的 CPU 需求低迷，但美國英特爾 (INTC-US) 的網路及邊緣事業群 (Network and Edge Group，NEX)、還有 AMD 的客製化單晶片 (SoC) 部門，在營收表現都寫下新高紀錄。

英特爾在 PC 用途方面的業績表現差，但 AMD 的相關業績則是翻轉向上。而除了 PC 用途的 CPU 之外，AMD 於 2022 年第 2 季期間，在包括物聯網 (IoT) 和半客製化 (semi-custom) 的遊戲機產品業務等帶動之下，使得該公司的 CPU 市占率能成長至 31.4%。