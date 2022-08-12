歐盟、南韓：美電動車抵稅排擠外國製汽車 恐違反WTO規範

歐盟和南韓近期接連發聲，對美國「降低通膨法案」中的電動車抵稅優惠表達擔憂，認為法案內容有歧視外國製電動車的疑慮，且可能違反世界貿易組織 (WTO) 規範。

根據美國參議院周日 (7 日) 通過的 4300 億美元「降低通膨法案」，國會將取消給予電動車買家的抵稅上限，但也提高購買電動車的抵稅優惠門檻，舉例來說，法案將禁止非美國組裝電動車獲得稅收抵免，並立下禁止使用中國電池零件或關鍵礦物原料的規定。

美國眾議院預計周五 (12 日) 表決通過該法案，待美國總統拜登簽署後即生效。

歐盟執委會發言人 Miriam Garcia Ferrer 說：「我們認為這具有歧視性，相較於美國，它 (指法案) 歧視外國製造商，這代表它將與 WTO 規範互相抵觸。」

Garcia Ferrer 表示，雖然歐盟與美國一致認為抵稅優惠是刺激電動車需求、朝向永續交通過渡與減少溫室氣體排放的關鍵舉措，但必須採取公平、非歧視性的措施，因此敦促美國從法案中刪除這些具歧視性的內容，確保符合 WTO 規範。

除歐盟外，南韓也向美國表達對法案的擔憂，認為其可能違反 WTO 規範和雙邊自由貿易協議。南韓貿易部表示，已要求美國貿易當局放寬對電池零件和最終車輛組裝的要求，將在南韓組裝或生產的電動車和電池零件納入稅收優惠範圍。

南韓貿易部日前與國內財團召開會議，與會者包含現代汽車、LG 新能源 (LGES)、三星 SDI 和 SK 集團，這些公司均表示希望獲得南韓當局支持，防止美國法案讓南韓企業處於市場劣勢。