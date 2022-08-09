今年中國電動車銷量估600萬輛 飆上歷史高峰

中國乘聯會預估，全年電動車銷量將達到 600 萬輛，改寫歷史紀錄，凸顯消費者大舉湧向綠能車市場，且乘聯會預料電動車課稅是必然趨勢。

乘聯會周二（9 日）表示，將全年電動車銷量預測上修至 600 萬輛，高於原估的 550 萬輛，並聲稱此預估仍偏「謹慎」，第 4 季可能再度上調預測。

最新數據顯示，7 月中國新能源車零售銷量達到 48.6 萬輛，較去年同期激增 117.3%，占整體銷量的比率為 26.7%，較一年前增加 11.9 個百分點。整體乘用車零售銷售激增 20.4% 至 181.8 萬輛。

去年中國新能源車銷量為 299 萬輛，而乘聯會上調的全年電動車預測數字，較去年大增一倍，顯示中國對環保車的需求急劇成長，以及老牌汽車製造商面臨的挑戰。

乘聯會的數據顯示，美國電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 7 月銷量為 28,217 輛，其中出口占 19,756 輛。7 月銷量較 6 月銳減 64%，原因是上海廠為進行設備升級而停工。

相較下，比亞迪 (002594-CN) 7 月銷量為 162,530 輛，涵蓋純電動車與插電式油電混合車。

展望本月，乘聯會說，8 月工作日有 23 天，較 7 月多 2 天，有利於提振產銷。目前中國疫情日趨穩定，產能釋放順暢，各地生產恢復良好，8 月乘用車生產能力很強，預料 8 月產銷將出現高成長，淡季不淡。

近期瑞士政府表示，由於燃油車稅收減少，計劃對以電力等替代能源為動力的車輛徵收新稅，以填補道路建設、維護等方面的資金缺口。

乘聯會說，未來燃油車數量劇烈萎縮後，國家稅收缺口將需要電動車稅收體系支撐。因此，電動車的購買和使用階段，乃至報廢環節，政府課稅是必然趨勢。