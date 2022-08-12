〈分析 〉美股恐尚未觸底 眼下是牛市或熊市並不重要

隨著近期美股反彈，華爾街分析師紛紛議論這究竟是熊市反彈，亦或迎來新一輪牛市。美銀分析師研判，美股目前尚未觸底，投資人仍須謹慎以對。

那斯達克指數週四收跌 0.58% 至 12,779.91 點，已較近期低點 (10,646.10 點) 上漲逾 20%，但仍較去年 11 月高點 (16,057.44 點) 下跌約 21%，標普 500 指數也較 6 月以來的低點上漲 15%。

市場普遍認為，熊市定義為一檔股票或指數從近期高點下跌至少 20%，牛市定義為較前期低點上漲 20%。而美國證券交易委員會（SEC）定義指出，一般來說，牛市發生在大盤指數在至少兩個月的時間內上漲 20% 或更多的時候。

華爾街分析師正為眼下是牛市是熊市爭論不休。Bespoke Investment Group 分析師週四指出，那指已走出近期的熊市，證實新一輪牛市已於 6 月 16 日開始。

華爾街分析師正為眼下是牛市是熊市爭論不休。 (圖片：AFP)

不過，標普道瓊資深指數分析師 Howard Silverblatt 表示，如果那指從先前高點下跌 20% 或以上，然後又從低點上漲 20%，那麼指數仍低於先前高點，這情況是屬於熊市中的反彈。

Silverblatt 認為，只有在達到新的紀錄高點時才能確定那指進入新的牛市。只有等到市場真正觸底時，那才是熊市結束、牛市開始的時候。

Principal GlobalInvestors 策略師則表示：「市場低估風險，我們不相信本輪反彈的可持續性，整個夏季的幾個月時間裡，我們都對美股保持中性，因為擔心這只是熊市反彈。」

熊市反彈是指股市連續幾天甚至幾週上漲。 這種情況下，許多投資人很容易誤以為股市趨勢已逆轉，新的牛市開始出現，但是即使在熊市中，正常情況下，仍會出現持續數天或數月的股價上漲情況，直到股價上漲 20％或更多之前，股市仍然處於熊市中。

分析師普遍警告，投資人過分依賴對市場週期的牛熊定義對把握當前市場情緒或預測股市未來走勢幾乎沒有幫助。

美國銀行全球研究 (BofA Global Research) 研判股市尚未觸底。

美銀認為家庭是美股最大的持有者，而不是避險基金或公司。根據美銀統計，家庭透過股票、基金和交易所交易基金總共持有約 38 兆美元的股票資產。

美銀認為家庭是美股最大的持有者 (圖片：翻攝 marketwatch)

美銀稱，自 2000 年以來，在家庭發生大量拋售潮後，股市僅在幾季內就觸底。而美國家庭目前持有 52% 的股市部位，他們沒有賣出股票，這意味著股市尚未觸及低點，投資人仍須謹慎以對。