美參院通過通膨削減法案 拜登重大勝利

美國參院挑燈夜戰，周日（7 日）終於通過「通膨削減法案」，這項規模 4,370 億美元的法案，將對企業加稅、對抗氣候變遷、降低處方藥成本，象徵總統拜登在 11 月期中選舉登場前，取得重大勝利。

參院朝野政黨在這項法案上壁壘分明，以民主黨 51 票贊成、共和黨 50 票反對的票數，通過「通膨削減法案」（Inflation Reduction Act），預計眾院將在周五通過此案，最後再送交拜登簽署，成為法律。

兼任參院議長的美國副總統賀錦麗，周日投下關鍵一票，打破民主黨與共和黨的僵局，使民主黨贏得表決勝利。

民主黨表示，這項法案是美國史上對抗氣候變遷最大手筆投資，力拚在 2030 年前讓溫室氣體排放量較 2005 年減少約 40%。

「通膨削減法案」的規模約 4,370 億美元，其中美國投入氣候與乾淨能源計畫的金額達 3,690 億美元。這項法案涵蓋允許政府透過協商方式壓低處方箋用藥價格的新措施，並對企業庫藏股計畫課徵 1% 稅金。

在對抗氣候變遷方面，若消費者購買電動車，將獲得 7,500 美元稅額減免，這對特斯拉等電動車製造商來說，是一大利多。不過，車廠必須在北美組裝電動車，且必須盡快停止仰賴中國電池供應鏈。

去年拜登提出一個目標，力圖到 2030 年純電動車與插電式電動車占新車銷量半數。通用、豐田、福斯等各大汽車製造商周日表示，車廠必須在北美組裝電動車的規定，將導致美國政府難以達標。