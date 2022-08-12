美股重點新聞摘要2022年08月12日

今日操盤前瞻

美股財報 (盤後)：Rivian(RIVN)

英國 Q2 GDP

美國 8 月消費者信心指數

7 月晶片交期連續第三個月縮短 部分領域仍短缺

Susquehanna 金融集團最新研究顯示，晶片交貨期雖然有所縮短，但電源管理、車用等領域的晶片持續供不應求。閱讀全文...

MSCI 季度調整 全球標準指數新增 13 檔成分股、剔除 8 檔

國際指數公司明晟 (MSCI) 宣布最新調整，全球標準指標 MSCI AC 世界指數 (MSCI ACWI) 將新增 13 檔股票，同時剔除八檔股票。此次調整將在 31 日收盤後生效。閱讀全文...

無懼市況低迷 傳蘋果今年 iPhone 新機備貨、出貨預估維持去年水準

彭博引述知情人士報導，即使智慧手機市場展望不佳，蘋果仍要求組裝廠今年產出與去年相當數量的 iPhone 新機，整體出貨預估也維持和去年同樣水準，盼藉由收入較高的客群來擺脫銷售低迷景況。閱讀全文...

美 CDC 放寬防疫指引 取消密切接觸者隔離要求、改戴口罩 10 日

美國疾病管制和預防中心 (CDC) 周四 (11 日) 放寬新冠防疫指導，理由是與疫情大流行時期相比，現在新冠病毒重症、住院和死亡的風險下降許多。閱讀全文...