消費模式轉向 零售商庫存堆積如山 沃爾瑪遭拔首選名單

堆積如山的庫存逼得沃爾瑪 (WMT-US) 降價促銷，但此舉令 Oppenheimer 分析師擔憂沃爾瑪的利潤率，因而將沃爾瑪剔除首選名單。

沃爾瑪發言人表示，今年不會舉辦自家活動來與亞馬遜 (AMZN-US) 的 Prime Day 競爭。實際上，沃爾瑪一直利用優惠促銷手段來處理其過剩的庫存，尤其是非必需品類別的庫存。

Oppenheimer 分析師 Rupesh Parikh 說：「現在去門市看看，許多商品都打上清倉標誌，這幾乎像特定類別在舉行 Prime Day。」

大型零售商目標百貨 (Target) (TGT-US) 是沃爾瑪直接的競爭對手，同樣也面臨成堆的庫存而不得不降價出清。上周目標百貨向投資者示警，清倉可能會影響其利潤率。

零售業者將此歸咎於多種因素，包括訂購過多、季節性商品購買太晚、疫情光環淡去，以及消費模式轉向服務而非實體物品等。

Parikh 表示，親自查訪紐澤西州幾家沃爾瑪門市以評估庫存狀況和降價風險過後，他發現「服裝類別的降價幅度非常大，因地點而異」，且「某些類別的庫存水準很高，例如烤架、游泳池等。」

「整體而言，基於我們的觀察，我們認為降價程度恐高於管理層原本的計畫，尤其是服裝類別。」

他觀察非必需品零售商方面的最新發展，他認為該公司近期毛利率恐有風險。

有鑑於「在當前零售背景下調整庫存的風險，以及消費者背負的壓力可能越來越沉重」，Parikh 將沃爾瑪自 Oppenheimer 首選排行中剔除。

然而，Parikh 仍維持對沃爾瑪股票「優於大盤」的評級，目標價 165 美元，並認為該公司雜貨類別有潛在上升空間，可望抵擋第二季因降價而造成的利潤壓力。

沃爾瑪周四小升 0.15% 至每股 125.32 美元。該股今年迄今約下跌 13.3%，過去 12 個月則下跌 10.5%。