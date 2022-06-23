沃爾瑪仍深陷高通膨壓力 尤其是汽油價格

沃爾瑪 (WMT-US) 美國 CEO 佛納 (John Furner) 本周出席年度 Jefferies Nantucket 消費者大會，很明顯，通貨膨脹仍對這家零售巨頭及其客戶帶來壓力。

Jefferies 分析師維辛克 (Stephanie Wissink) 在周四 (23 日) 的最新報告中表示：「他的談話內容與最近的財報一致，消費者出現輪換和支出變化，同時強調令人鼓舞的市占率提高和爭取到新客戶。」「對我們來說，服裝是沃爾瑪對燃料最敏感的類別，因為當汽油價格飆升時，它會首先被削減。一般商品的壓力持續存在，尤其是在食品、燃料、租金和公用事業的核心通膨影響家庭支出的情況下。」

此外，為了應對沃爾瑪自身在勞動力、運輸及其龐大供應鏈方面所經歷的通貨膨脹，該公司是那些將價格上漲轉嫁給消費者的零售商之一。

維辛克指出，「該公司管理層重申，正在透過高速消耗品類別的即時定價，維持價格差距和低價領先地位。」「非消耗品的通貨膨脹仍對該公司造成影響。」

該分析師維持對沃爾瑪股票的買入評級，目標價 155 美元。

在目標百貨 (TGT-US) 康奈爾 (Brian Cornell) 本周發表同樣的謹慎評論後，佛納就消費者需求發表了他的看法，點名由於供應鏈通脹拖累獲利，在 5 月公布第 1 季財報時，獲利出人意料地下跌。

當時，該公司將全年銷售成長預期從 3% 調升至 4%。但通膨壓力和解決庫存過剩的時間似乎比預期的要長，削弱了沃爾瑪的獲利前景。該公司預計今年每股獲利將下降 1%，而之前的預期為成長中個位數百分比。

前沃爾瑪財務長比格斯 (Brett Biggs) 表示，「我們現在看到美國正在發生的一切事情。」他在退休時將財務長的職位轉交給前 PayPal 財務長雷尼 (John Rainey)。

沃爾瑪的股票繼續反映出投資人對消費者支出回落導致潛在衰退的擔憂。作為道瓊工業平均指數成分股之一，沃爾瑪今年來已下跌 16.5%，而道指則是下跌 15.5%。