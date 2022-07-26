通膨排擠非必要支出 沃爾瑪大砍財測、盤後暴跌 零售股跟著趴倒

沃爾瑪 (WMT-US) 周一 (25 日) 突然宣布調降第 2 季和全年度獲利預測，理由是糧食和燃油通膨高漲，擠壓消費者在電子產品等非必須用品的開銷，盤後股價應聲重挫近 10%，並拖累目標百貨 (Target)、亞馬遜等同業。

沃爾瑪預估，第 2 季調整後 EPS 將下滑約 8-9%，2023 會計年度 EPS 將減少 11-13%，若不計資產處分，全年度 EPS 將下降 10-12%。

這家零售巨擘先前預估，第 2 季 EPS 將為持平或略增，全年 EPS 約減 1%。該公司將在 8 月 16 日公布第 2 季財報

沃爾瑪執行長 Doug McMillon 說：「食品和燃油通膨與日俱增，正在影響消費者的開支... 我們預料，一般商品將在下半年遭遇更沉重的壓力。」

沃爾瑪是美國最大生鮮雜貨業者，常被視為美國經濟風向球。根據沃爾瑪聲明，儘管來店人潮增加，但消費者選擇減少購買非必需品，使服飾、家用品、家電等商品的庫存堆積如山。沃爾瑪 5 月曾透露，第 1 季 (截至 4 月 29 日) 季末的庫存超過 600 億美元，比去年同期增加 32%。

沃爾瑪表示，食品通膨已達兩位數，遠高於第 1 季季末所做的預估，因此將需要更進一步降價，以消化過剩的庫存，尤其是服飾。

受到調降展望的消息影響，沃爾瑪盤後重挫 9.72%，目標百貨 (TGT-US) 盤後挫近 5%，亞馬遜 (AMZN-US) 和梅西百貨 (M-US) 跌約 4%，好市多 (COST-US) 跌約 3%。SPDR 標普零售 ETF(XRT-US) 盤後也挫跌約 4%。

不只沃爾瑪，目標百貨不久前曾在不到一個月的時間裡，兩度下修財測，理由同樣是服飾等商品庫存過剩，反映消費者在通膨竄升之下凍結非必要用品的採購。

沃爾瑪同時提高美國不計燃油的同店銷售，從原估的成長 4-5% 調升至 6%，但主要反映食品價格上漲。全年淨營收將增加 4.5%、不計資產處分的淨營收增加 5.5%，略高於 5 月時的預估。