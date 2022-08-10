〈美光下修展望〉客戶調整庫存力道大 記憶體族群壓力恐更沉重

記憶體大廠美光 (MU-US) 受客戶去化庫存影響，下修本季營收預估，並示警在位元出貨量減少下，下季營收、毛利率都將顯著下滑；隨著美光下修展望，記憶體族群包括南亞科 (2408-TW)、華邦電 (2344-TW) 等，營運壓力都將更為沉重，而後續是否會引發連鎖效應，使記憶體廠對下半年展望更趨保守，將備受關注。

美光原先對本季營運就相對保守，預估在 PC、智慧型手機等終端市場需求疲弱下，營收約 68-76 億美元，以中間值計算，預估將季減 16%。

不過，美光周二 (9 日) 示警，雲端、工業與車用客戶因總體經濟不確定性，開始調整庫存，受客戶去化庫存影響，本季營收只會達到先前預估的區間低標、甚至低於預期。

美光並預告，受位元出貨量下滑影響，下季營收、毛利率恐怕將會顯著較本季衰退，營運相當具挑戰性。

南亞科先前在法說會上坦言，第三季成本、價格都往不利方向走，成本改善空間有限，毛利率下滑機率大，營運確實較具挑戰，是否有旺季效應則要觀察通膨、區域政治兩大因素。

華邦電也說，目前市況非常難判斷，客戶持續觀望，第三季是電子產業調整庫存較劇烈的時間，盼第四季會比第三季需求好一些，但有別於往年情況，今年下半年營運恐不如上半年。

