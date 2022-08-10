莫德納向日本申請Omicron新冠疫苗使用許可

美國莫德納 (MRNA-US) 日本分公司 Moderna Japan 週三 (10 日) 宣布，已向厚生勞動省申請 Omicron 變種病毒株新冠疫苗使用許可。追加接種對象為 18 歲以上。日本國內到目前為止，尚無可對抗 Omicron 的新冠疫苗使用許可案例。

莫德納向厚生勞動省提出使用許可申請的這款疫苗，是 mRNA 疫苗，包含兩種可對抗原始新冠病毒和 Omicron 變種病毒株的 mRNA，也就是所謂的「二價疫苗」(bivalent vaccine)。

美國輝瑞大藥廠 (PFE-US) 也在 8 月 8 日發出新聞稿，宣布已向厚生勞動省提出 Omicron 新冠疫苗使用許可申請，同為 mRNA 類型的二價疫苗。

Moderna Japan 社長鈴木蘭美表示「在臨床實驗，不光是對 Omicron 亞型變異株 BA.1，且對 BA.4 和 BA.5 也觀察到強力的中和抗體反應。」

臨床實驗上，就第 4 劑疫苗接種的結果來作比較，接種二價疫苗的受驗者，其 BA.1 中和抗體反應、較原先疫苗接種者高了 1.75 倍；而在 BA.4 和 BA.5 的中和抗體反應上，則是高了 1.69 倍。