花旗：就業數據強勁 Fed可能在9月進一步升息4碼

據報導，花旗集團 (Citi) 經濟學家表示，由於美聯準會 (Fed) 抱持鷹派立場，試圖壓制通膨並使就業市場降溫，加上 7 月份強勁的非農就業報告，都增加了 Fed 將在 9 月會議上升息 4 碼 (100 個基點) 的可能性。

以 Andrew Hollenhorst 為首的花旗集團策略師，在一份報告中寫道，就業報告出人意料地強勁，再加上薪資增長快於預期，Fed 很有可能在 9 月份繼續升息 3 碼 (75 個基點)。

此外，如果即將公布的消費者物價指數 (CPI) 報告也高於市場預期，那麼就很有可能進一步升息 4 碼。

美國勞工部上週五 (5 日) 公布美國 7 月非農就業人口增幅達 52.80 萬，遠超預期的 25 萬，創今年 2 月以來新高，失業率達 3.50%。7 月薪資成長也加速，月增 0.5%。

知名經濟學家、安聯首席經濟顧問伊爾艾朗 (Mohamed El-Erian) 曾表示，推升通膨的因素正在增加，例如能源價格逐月的漲幅驚人，住房和糧食價格也面臨壓力。

「現在說通膨已經降溫還太早。那些斷言通膨已經觸頂並將開始降溫的人，可能需要改變看法。」他認為，通膨數據使 Fed 別無選擇，只能積極反應，意味可能升息 4 碼。