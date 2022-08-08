小摩列舉10大理由 看好當前美股

通貨膨脹的高漲仍然令人沮喪。雖然 7 月就業報告出人意料地強勁，但華爾街仍充斥著衰退的言論。第 2 季財報季也不是很好。

但這一切並沒有阻止摩根大通首席策略師馬特卡 (Mislav Matejka) 看好美股。

馬特卡在周一 (8 日) 給客戶的最新報告中表示：「我們認為，隨著進入年底，股票的風險回報並不全是壞事。」「事實上，我們認為已經進入弱數據流可以被視為利多的階段，從而導致 Fed 政策轉向，而經濟活動放緩可能適可證明情形沒有人們擔心的那麼嚴重。」

他列出了 10 個理由來支持他的說法：

無論是絕對值還是與固定收益相比，估值似乎都具有吸引力。 機構投資人的現金水平上升，並開始展現投入資金的意願。 投資人情緒目前過於悲觀；這通常被視為股票的看漲指標。 Fed 的鷹派態度可能已經見頂。 美元今年可能已見頂。 經濟放緩並未顯示出嚴重衰退的跡象。 高收入消費者保持韌性。 華爾街的獲利預測不太可能大幅調降。 疫情期間建立的超額儲蓄仍在為消費者支出提供緩衝。 全球經濟不太可能出現同步下滑。

然而，馬特卡的觀點並未獲得幾位知名同行的認同。

摩根士丹利 (Morgan Stanley) 美股首席策略師威爾森 (Mike Wilson) 指出，從企業獲利成長放緩到利率上升再到通膨加劇的整體條件已經就緒，標準普爾 500 指數將在秋季某個時候跌破 6 月的低點。

這相當於標準普爾 500 指數從當前水平再下跌至少 8%。

威爾森建議客戶轉進更具防禦性的市場領域，並不反對持有比平時更多的現金。他指出，如果出現拋售，就代表 2023 年新牛市的開始。

高盛也抱持空頭立場。策略師柯斯汀 (David Kostin) 將他對 2023 年的獲利預期進行大幅修正。現在預計標普 500 指數 2023 年每股獲利僅成長 3%，低於之前的 6%，更低於分析師預測的 7%。他將下修的主因歸納於企業投入成本壓力持續增加。

柯斯汀將 67 家企業列為「易遭獲利調降」影響的公司，其中包括 T-Mobile (TMUS-US) 、洛克希德馬丁 (LMT-US)、霍尼韋爾 (HON-US)、藝電 (EA-US) 和百勝餐飲 (YUM-US) 等家喻戶曉的公司

他解釋，「根據我們高於共識的通膨預測、更高實質殖利率的前景，以及自 6 月中期以來金融狀況有所緩解的股價飆升對 Fed 政策的限制，我們預計標普 500 指數到年底的上漲空間有限。」