小摩列舉10大理由 看好當前美股

小摩列舉10大理由 看好當前美股。（圖：AFP）
小摩列舉10大理由 看好當前美股。（圖：AFP）

通貨膨脹的高漲仍然令人沮喪。雖然 7 月就業報告出人意料地強勁，但華爾街仍充斥著衰退的言論。第 2 季財報季也不是很好。

但這一切並沒有阻止摩根大通首席策略師馬特卡 (Mislav Matejka) 看好美股。

馬特卡在周一 (8 日) 給客戶的最新報告中表示：「我們認為，隨著進入年底，股票的風險回報並不全是壞事。」「事實上，我們認為已經進入弱數據流可以被視為利多的階段，從而導致 Fed 政策轉向，而經濟活動放緩可能適可證明情形沒有人們擔心的那麼嚴重。」

他列出了 10 個理由來支持他的說法：

  1. 無論是絕對值還是與固定收益相比，估值似乎都具有吸引力。
  2. 機構投資人的現金水平上升，並開始展現投入資金的意願。
  3. 投資人情緒目前過於悲觀；這通常被視為股票的看漲指標。
  4. Fed 的鷹派態度可能已經見頂。
  5. 美元今年可能已見頂。
  6. 經濟放緩並未顯示出嚴重衰退的跡象。
  7. 高收入消費者保持韌性。
  8. 華爾街的獲利預測不太可能大幅調降。
  9. 疫情期間建立的超額儲蓄仍在為消費者支出提供緩衝。
  10. 全球經濟不太可能出現同步下滑。

然而，馬特卡的觀點並未獲得幾位知名同行的認同。

摩根士丹利 (Morgan Stanley) 美股首席策略師威爾森 (Mike Wilson) 指出，從企業獲利成長放緩到利率上升再到通膨加劇的整體條件已經就緒，標準普爾 500 指數將在秋季某個時候跌破 6 月的低點。

這相當於標準普爾 500 指數從當前水平再下跌至少 8%。

威爾森建議客戶轉進更具防禦性的市場領域，並不反對持有比平時更多的現金。他指出，如果出現拋售，就代表 2023 年新牛市的開始。

高盛也抱持空頭立場。策略師柯斯汀 (David Kostin) 將他對 2023 年的獲利預期進行大幅修正。現在預計標普 500 指數 2023 年每股獲利僅成長 3%，低於之前的 6%，更低於分析師預測的 7%。他將下修的主因歸納於企業投入成本壓力持續增加。

柯斯汀將 67 家企業列為「易遭獲利調降」影響的公司，其中包括 T-Mobile (TMUS-US) 、洛克希德馬丁 (LMT-US)、霍尼韋爾 (HON-US)、藝電 (EA-US) 和百勝餐飲 (YUM-US) 等家喻戶曉的公司

他解釋，「根據我們高於共識的通膨預測、更高實質殖利率的前景，以及自 6 月中期以來金融狀況有所緩解的股價飆升對 Fed 政策的限制，我們預計標普 500 指數到年底的上漲空間有限。」

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