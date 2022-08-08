網路討論聲浪高 軋空行情再起 Bed Bath & Beyond暴漲逾40%

Bed Bath & Beyond (BBBY-US) 股價周一 (8 日) 上漲超過 40%，雖然沒有任何明顯的觸發因素，但似乎只因為它正成為最新一支多空對決的迷因股 (meme)。

根據 Quiver Quantitative 的數據，這支被超級放空的個股今年來已下跌超過 44%，是周一 WallStreetBets 網路討論板上搜索度最高的名稱，不少散戶在標題為「AMC 和 BBBY Memestock Megathread 2022 年 8 月 8 日星期一」的討論主題推動下，正在買進零股。

一位用戶說他們「借了 27000 美元，全押在 BBY 上」，一位群主似乎證實了這一點。另一位用戶 TheDude0007 據稱利用 BBBY 的飆升，使用普通股和看漲期權兩手策略將 45000 美元變成近 45 萬美元。

Bed Bath & Beyond 一直是近年來襲擊華爾街的多空對作熱潮的一部分，並且隨著投資人買入股票並迫使放空者回補部位，推動包括 GameStop (GME-US) 和 AMC Entertainment (AMC-US) 等個股走高，創造了所謂的「軋空行情」。根據 FactSet 的數據，該股高達 46% 的流通股被放空。

隨著許多零售商應對心繫通膨的消費者和過剩的庫存，Bed Bath & Beyond 一直在努力扭轉銷售下滑的局面，修復其銷售策略並重新贏回流向競爭對手的客戶。董事會在 6 月底宣布其 CEO 特里頓 (Mark Tritton) 去職，另尋新的領導者。

與此同時，隨著淨虧損的擴大，總部位於紐澤西州的這家家居用品零售商也一直在燒錢。雖然該公司沒有提供預測，但它表示，在截至 5 月 28 日當季同比暴跌 24% 後，預計本季同店銷售趨勢將有所改善。