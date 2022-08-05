〈美股早盤〉就業報告推高聯準會積極升息憂慮 美股主要指數下跌

美國 7 月就業報告遠遠好於預期，意味著聯準會可能進一步升息，美股周五 (5 日) 走跌。

道瓊指數早盤下跌 229 點或 0.7%，標普 500 跌 0.97%，那斯達克下跌 1.27%，費城半導體指數跌 1.62%。

報告顯示，美國 7 月非農就業人數增加 52.8 萬人，失業率為 3.5%，遠優於預期。預估為增加 25.8 萬人，失業率 3.6%。薪資增長也飆升，當月平均收入增長 0.5%，比去年同期增長 5.2%。

市場原本預計就業成長放緩，可減慢聯準會升息腳步，但這份報告顯示勞動力市場仍然火爆，換匯市場現在預期 9 月升息 3 碼。

美中之間的緊張關係，也依然使前景蒙上陰影並增加不確定性。在美國眾議院議長裴洛西本周訪問台灣後，中國宣布將停止與美國在多個領域的合作，包括氣候變化和國防工作級別的會談。

此前，本季的企業財報季總體上是積極的，這使得標普 500 指數本周周五前，取得 0.5% 的溫和漲幅。

石油市場現在已經回吐了俄羅斯入侵烏克蘭所帶來的所有收益，在英國央行發出衰退警告後，市場擔憂加劇。

截至台北時間周五 21 時許：

道瓊指數下跌 229.2 點或 0.70%，暫報 32497.62 點

那斯達克下跌 162.17 點或 1.27%，暫報 12558.41 點

標普 500 下跌 40.22 點或 0.97%，暫報 4111.72 點

費半下跌 49.88 點或 1.62%，暫報 3031.53 點

台積電 ADR 上漲 0.96% 至每股 89.22 美元

十年期美債殖利率上漲 11 個基點至 2.80%

紐約輕原油下跌 0.40%，至每桶 88.19 美元

布蘭特原油下跌 0.37%，至每桶 93.77 美元

黃金下跌 1.1% 至每盎司 1786.20 美元

美元指數上漲 0.96%，至 106.71

焦點個股：

DoorDash(DASH-US) 上漲 4.67%，報 84.87 美元

線上外賣配送平台 DoorDash 財報顯示，公司第二季每股虧損 72 美分，而去年同期每股虧損 30 美分。營收為 16.1 億美元，年增 30%，超過預期的 15.2 億美元。單季市場訂單總額達到 130.8 億美元，年增 25%，高於分析師估計的 127.2 億美元。

對於整個財政年度，DoorDash 預計調整後的 EBITDA 在 2 億至 5 億美元之間，高於 2.374 億美元的預期。

蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.79%，報 164.27 美元

日媒報導，蘋果公司已要求供應商確保從台灣運往中國大陸的貨物符合中國海關規定，以避免它們受到審查。

在美國眾議院議長裴洛西 (Nancy Pelosi) 和國會代表團訪問台灣後，中美貿易緊張局勢升級。蘋果告訴供應商，中國已開始執行一項長期規定，即台灣製造的零件必須貼上「中國台灣」或「中國台北」製造的標籤。 .

針對媒體報導指稱，中國海關官員正在對向和碩中國廠發貨的貨物進行審查一事，蘋果 iPhone 組裝商和碩 (4938-TW) 表示，其中國大陸工廠運作正常。

特斯拉 (TSLA-US) 下跌 1.96%，報 907.71 美元

2022 年股東大會上，投資人向 CEO 馬斯克 (Elon Musk) 估計「我們已經過了通膨高點」，可能會看到「相對溫和的衰退」，大約會持續 18 個月。

他的立論基礎是根據特斯拉被要求為製造電動車所需的材料和商品支付的商品價格。

馬斯克還被問及特斯拉未來幾年會如何運用其資金。這位 CEO 表示，特斯拉將重點放在增加資本支出和研發支出，「在不浪費的情況下盡可能快地增加」。他補充說，「股票回購也是可能的」，這將取決於特斯拉未來的現金流情況。

每日關鍵經濟數據：

美國 7 月非農就業人口增加 52.8 萬人，預期 25 萬人，前值 39.8 萬人

美國 7 月失業率 3.5%，預期 3.6%，前值 3.6%

美國 7 月平均每小時工資月增 0.5%，預期 0.3%，前值 0.4%

美國 7 月平均每小時工資年增 5.2%，預期 4.9%，前值 5.2%



華爾街分析：

Kingsview Asset Management 的投資組合經理 Paul Nolte 表示，本周聯準會官員表態，現在退出緊縮政策為時過早，正與這一報告數據一致。就業市場繼續比歷史正常時期熱得多，因此，聯準會有理由繼續升息，這就是讓市場緊張的原因。

Renaissance Macro Research 經濟學主管 Neil Dutta 同樣認為，這份就業報告與通膨形勢一致。聯準會需要更積極地拉高利率，這使得硬著陸的情況更可能發生。