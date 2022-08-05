美國7月非農就業增加52.8萬人 遠優於預期 美股期貨走跌

美國勞工部周五 (5 日) 報告顯示，7 月份的招聘人數遠優於預期，失業率也降至 3.5%，這些數字引發對聯準會升息幅度預期提高，股市走弱。

報告顯示，美國 7 月非農就業人數增加 52.8 萬人，失業率為 3.5%，遠優於預期。預估為增加 25.8 萬人，失業率 3.6%。

薪資增長也飆升，當月平均收入增長 0.5%，比去年同期增長 5.2%。這些數字助長了通膨形勢，消費者價格已經以 1980 年代初以來的最快速度上漲。

(圖表取自 Zero Hedge)

報告發布後，美元指數短線走高逾 50 點，報 106.42，美股期貨短線走低，那指期貨跌近 1%。10 年期公債殖利率徘徊在 2.78% 左右。

市場對聯準會放緩升息節奏的預期破滅，換匯市場顯示，聯準會 9 月份升息 75 個基點的可能性高於升息 50 個基點。

升息預期提高 (圖表取自 Zero Hedge)

聯準會的另一個壞消息是勞動力參與率下降。就業市場上的人數—無論是工作還是找工作，上個月都有所下降。

原本預期悲觀，但 7 月份的增幅是自 2 月份以來的最佳增幅，遠高於過去四個月 38.8 萬人的平均就業增幅。

但不僅 7 月超出預期，而且前兩個月均被上修：5 月非農就業總人數上調 2000 人至 38.6 萬人，6 月上調 2.6 萬人，到 39.8 萬人。