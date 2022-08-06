〈美股盤後〉非農數據遠優預期 道瓊驚險收紅但周線翻黑

美國 7 月非農就業數據遠優於預期，支持聯準會更激進升息的觀點，美股週五 (5 日) 開低，特斯拉跳水，非必需消費類股倒成一片，科技股同樣弱勢，標普指數盤中一度驟跌 1.1%，收盤小跌 0.16%。能源股和金融股拉尾盤，道瓊驚險收紅 76.65 點，收於 100 日均線上方。

以一週來看，道瓊本週累計下跌 0.13%，標普週線收紅 0.36%，那指週升 2.15%，費半表現最佳，週漲幅高達 2.91%。

美國勞工部週五 (5 日) 公布美國最新非農就業數據，美國 7 月非農就業人口增幅達 52.80 萬，遠超預期的 25 萬，創今年 2 月以來新高，失業率達 3.50%，促使 10 年期美債殖利率飆漲，美元強升，黃金回落。

非農數據的好消息可能意味著稍後的壞消息，這證實聯準會觀點，即經濟有彈性，可以承受更激進升息。根據 CME 的 FedWatch 工具顯示，交易員預計聯準會在 9 月 20 日至 21 日召開下次聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議時，升息 3 碼的可能性為 80%，高於週四的 34%。有 30.5% 的機率會升息 2 碼。

然而，非農就業報告是一個滯後指標。從目前到 9 月 FOMC 會議期間，投資人和聯準會官員仍有大量數據需要參考。

繁忙的企業財報季節即將結束，投資人多認為企業業績表現優於預期，此為股市近期漲幅提供支撐。根據 Refinitiv 的數據，超過 80% 的標普成分股企業已公布第二季業績成績單，到目前為止利潤增長 8.6%。

與此同時，地緣政治緊張局勢仍然是市場承壓因素之一，美國眾議院議長裴洛西訪台，引起北京當局不滿，中國除了執行為期三天的圍台軍演，還宣布對美方採取 8 項反制措施，同時制裁裴洛西及其直系親屬。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 5.82 億例，死亡數突破 641 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 124 億劑疫苗。

週五 (5 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊逾半收低，跌幅前三的板塊有非必需消費品 (-1.66%)、通訊服務 (-0.88%) 和工業 (-0.30%) 板塊，能源 (+2.04%) 與金融 (+0.79%) 板塊領漲。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王集體殞落。蘋果 (AAPL-US) 跌 0.14%；Meta (META-US) 下跌 2.03%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.61%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.24%；微軟 (MSFT-US) 下跌 0.26%。

道瓊成分股漲跌互見。摩根大通 (JPM-US) 上漲 3.03%；雪佛龍 (CVX-US) 上漲 1.65%；Verizon Communications (VZ-US) 上漲 1.17%；波音 (BA-US) 下跌 0.88%；迪士尼 (DIS-US) 下跌 1.38%。

費半成分股普遍疲弱。AMD (AMD-US) 下跌 1.54%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 1.18%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 1.30%；美光 (MU-US) 下跌 3.69%；德儀 (TXN-US) 跌 0.33%； 高通 (QCOM-US) 跌 0.53%。

台股 ADR 全數揚升。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.54%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.00%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 2.35%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.77%。

企業新聞

Meta (META-US) 下跌 2.03% 至每股 167.11 美元，Meta 同意推遲收購美國技術公司 Within Unlimited 及其虛擬實境專用健身應用程式 Supernatural。

特斯拉 (TSLA-US) 下跌 6.63% 至每股 864.51 美元，終止連續 7 個交易日升勢，其股價自 6 月底以來已回升 28%。

特斯拉通過 1 拆 3 的股票分割計畫 (圖片：AFP)

特斯拉週四在年度股東大會上通過 1 拆 3 的股票分割計畫，這是特斯拉第二次的股票拆分，希望吸引更多散戶投資。不過，今年早些時候對特斯拉股價造成壓力的大部分風險仍然存在，包括供應鏈中斷、美中緊張局勢，以及馬斯克和推特法律大戰。

超越肉類 (BYND-US) 猛漲 21.89% 至每股 38.26 美元。超越肉類週四公布第二季虧損高於預期且銷售疲弱，調降今年營收預測，並宣布將裁員 4%，主因是廣泛經濟的不確定性，以及消費者轉向購買更便宜的蛋白質。

太陽能股 Sunrun (RUN-US) 上漲 4.46% 至每股 33.24 美元。巴克萊將 Sunrun 評級上修至「增持」。由於氣候支出法案正重回國會議程，一旦國會批准氣候支出，巴克萊預測 Sunrun 股價可能飆升 45%。

全美最大電影院營運商 AMC Entertainment (AMC-US) 噴漲 18.80% 至每股 22.18 美元。AMC 週四公布第二季財報，由於成本飆升近 60%，虧損超出預期，公司計劃以優先股的形式支付特別股息。

全球血液療法 (GBT-US) 週五盤中爆量漲停，一度刷新單日高點 (73.02 美元)，收紅 33.03% 至每股 63.84 美元，市值達 41.56 億美元。多家外媒報導，輝瑞有意以大約 50 億美元收購全球血液療法，加強公司業務的多樣性。

經濟數據

美國 7 月非農就業人口增加 52.8 萬人，預期 25 萬人，前值 39.8 萬人

美國 7 月失業率 3.5%，預期 3.6%，前值 3.6%

美國 7 月平均每小時工資月增 0.5%，預期 0.3%，前值 0.4%

美國 7 月平均每小時工資年增 5.2%，預期 4.9%，前值 5.2%

華爾街分析

PineBridge Investments 經濟學家 Markus Schomer 稱：「簡而言之，這是一份糟糕的就業報告，實際上會增加衰退風險，因為聯準會進一步升息，這可能會讓美國在第三季陷入衰退。」

Principal Global Investors 策略師 Seema Shah 提到：「新冠疫情以來失去的所有工作崗位現已恢復。儘管這是一個好消息，市場將把今天的數據視為一個及時的提醒，即聯準會還將進一步升息。聯邦資金利率超過 4% 的機率提高。」

Manulife 投資管理公司全球宏觀策略師 Eric Theoret 表示：「對於聯準會來說，這份報告證實持續緊縮政策的必要性，也支持大部分官員的鷹派觀點，對於市場而言，這份報告可能對利率敏感型股票帶來挑戰，好比近期優於大盤的科技股。」

Claro Advisors 執行負責人兼創始人 Ryan Belanger 說：「極其強勁的非農就業數據表明，許多企業沒有讓經濟衰退的擔憂阻礙招聘，由於許多大型、小型公司近期放緩招聘，甚至解僱現有員工，因此強勁的就業數據能否持續尚無定論。下週三的消費者物價指數 (CPI) 數據對聯準會政策影響將超過週五的非農報告，因為對抗通膨仍是聯準會的首要焦點。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主