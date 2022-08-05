鉅亨美股雷達：市場關注非農就業數據 特斯拉股東批准股票1拆3

美股重要看點：

美今日將公布 7 月非農新增就業人數、失業率等數據。美國 10 年期公債殖利率來到 2.699%，美股期貨週五 (5 日) 漲跌不一，道瓊期貨漲 0.06%，標普 500 期貨跌 0.08%，那斯達克 100 期貨跌 0.21%。

克里夫蘭聯準銀總裁梅斯特 (Loretta Mester) 周四 (4 日) 表示，為了壓制通膨，美國聯準會 (Fed) 應該把利率升到略超過 4% 的水準，且直到明年上半年都應該保持緊縮。

高盛與 Bernstein 等華爾街投行發出警告，由於宏觀經濟數據繼續惡化，美企業績預期大幅下調，美股近期的強勢反彈可能只是曇花一現，不會持續下去。

策略師表示，隨著投資人近幾周再度湧向股市，市場倉位已較 6 月利空的水準有所改善，資產配置的波動可能將在短期內拖動股市上漲。然而，策略師卻不認為股市低谷已過，並表示今後的走勢可能會更依賴宏觀經濟數據。

Berenberg 策略師 Edward Abbott、Jonathan Stubbs 也警告，未來企業業績下降將對股市構成威脅，他們在日前的報告中寫道，隨著利潤率面臨壓力，企業利潤可能會年減 15% 至 20%。

電影「大賣空」主角原型、放空次貸泡沫成名的貝瑞 (Michael Burry) 週四 (4 日) 推文警告，市場正在犯傻。貝瑞近月來頻頻警示美股將暴跌，他對經濟表達擔憂，對通膨發出嚴重警告，並以美國個人儲蓄下降和創紀錄的循環信用卡債務，預測消費者衰退和更多的盈利問題即將到來。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 7 月非農新增就業人數 (萬人)，預估 25，前值 37.2

美國 7 月失業率 (%)，預估 3.6，前值 3.6

美國 7 月平均時薪年增率 (%)，前值 5.1

美國 7 月勞動參與率 (%)，前值 62.2

重要個股動態：

1. AMC Entertainment (AMC-US)

全美最大電影院營運商 AMC Entertainment (AMC-US) 周四 (4 日) 公布第二季財報，由於成本飆升近 60%，虧損超出預期，計劃以優先股的形式支付特別股息，引發股權遭稀釋的擔憂，令盤後股價挫逾 10%。

AMC 執行長 Adam Aron 表示：「AMC 新發行的優先股 APE 可提供 AMC 一種貨幣，日後可用以強化資產負債表，包括清償債務或籌措新股本。」

AMC 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

美國最大餐飲外送平台 DoorDash (DASH-US) 周四 (4 日) 盤後公布第二季財報，每股虧雖較預期擴大，但營收高於華爾街預期，且訂單總數大增至創歷史新高，激勵盤後約漲 13%。

DoorDash 將營收大增歸功於訂單頻率增加，以及每月活躍用戶人數上揚。

DoorDash 表示，已意識到消費者正面臨宏觀經濟挑戰，戮力應對不確定性和居高不下的通膨，但其美國顧客參與度未見變化。

DASH 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

特斯拉股東在周四 (4 日) 的股東年會上批准股票分割計畫，這次拆股後，特斯拉每一股的價格將低於 300 美元，有助於吸引更多散戶買進，延續 5 月底以來的強彈氣勢。

身穿黑色西裝出席年會的執行長馬斯克表示，特斯拉預期能在今年底實現一年生產 200 萬輛車的目標，並將持續興建工廠，預料年底前宣布新的廠址，預期最終將有 10 到 12 座超級工廠。