美股持續走升 是熊市反彈還是牛市再起？

美股持續走升 是熊市反彈還是牛市再起？（圖：AFP）
美股持續走升 是熊市反彈還是牛市再起？（圖：AFP）

由於科技業財報優於預期，納斯達克指數周三 (3 日) 引領美股走高，經濟數據也改善了投資人情緒。

部分分析師認為，由技術面來看，美股的反彈可能預示著 2022 年熊市的結束。 不過，雖然美股自 6 月中旬以來一直在上漲，但面臨的威脅尚未消除。許多投資人擔心最近股市的強勢是熊市陷阱。《巴倫周刊》認為，投資人可以採用期權策略來保護股票投資組合，免受股市波動的傷害。 

Ned Davis Research 分析師克利索德 (Ed Clissold) 和阮清越 (Thanh Nguyen) 在研報中寫道，雖然最近美股上漲可能只是熊市反彈，但技術面的改善更像是新一輪牛市周期，而不是熊市反彈。

技術分析師密切關注衡量股市寬度的各種指標，也就是漲跌股票家數。

兩位分析師指出，Fed 主席鮑爾升息新聞發布會美股市的反彈，觸發了兩個罕見的「寬度突破」(breadth thrust) 訊號。首先，自 2020 年 6 月以來，觸及 20 日新高的股票比率首次超過 55%；其次，10 日漲跌比率自 2021 年以來首次升至 1.9 上方。

他們指出，雖然衡量「寬度突破」的指標很少用到，但在 ETF、演算法交易和其他因素的影響力日益增強之際，過去 13 年這項指標的引用度越來越頻繁。

兩位分析師發現，處於 21 日、63 日新高以及高於 50 日移動均線的股票所占比率，這三個指標不僅高於熊市反彈中值，也高於新牛市中值。

他們表示，整體而言，目前美股技術面的改善程度比不上 2009 年、2011 年和 2016 年，但從大多數寬度指標來看，動能要強於 1980 年代末至 20 世紀初幾次牛市開始時。

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