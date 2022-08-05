富國：若美就業市場迅速降溫 美股有望持續反彈

富國銀行投資研究所 (Wells Fargo Investment Institute) 高級全球市場策略師 Sameer Samana 表示，若是就業市場出現了迅速降溫的訊號，美股就有可能進一步反彈。反之，若薪資漲幅高於預期，則可能會觸發部分賣壓。

Samana 指出，若是就業市場能夠進一步降溫，則股市有望再度回升，但如果就業人數符合預期或更高，將強化美聯準會 (Fed) 的鷹派立場，而薪資上漲較預期高，恐使投資者將面臨一些拋售。

報告中預計，到 2022 年底失業率將上升至 4.3%，因為屆時許多企業公布裁員將開始反應在就業數據中。

高盛首席經濟學家哈祖斯 (Jan Hatzius) 曾示，下半年公司的招聘預期疲軟和 GDP 成長放緩，代表未來幾個月的就業成長也將放緩。最近招聘凍結和更多選擇性徵人的傳言表明，企業預計薪資成長將放緩，而最近的商業活動調查證實了這些訊號。

IMF 西半球部門經濟學家 Andrew Hodge 預期，Fed 升息和政府支出減少，將使美國消費者支出增長在明年降至 0% 附近，有助於緩解供應壓力，且到了明年底，需求放緩將使失業率升至 5% 左右，進而壓低薪資。

美國前財政部長桑默斯 (Lawrence Summers) 曾表示，央行低估當前情勢的嚴重性，失業率可能需要達到將近 6%，才能夠緩解通膨。經濟學家對明後兩年的失業率預估值中位數均低於 4%。