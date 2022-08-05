銀行可讓馬斯克退出收購推特 但難度頗高

根據知情人士和公司法專家的看法，之前同意為馬斯克以 440 億美元收購推特 (Twitter Inc)(TWTR-US) 提供資金的銀行，仍有財務動機幫助這位世界首富脫身，但可能會面臨長期的法律爭訟。

推特已起訴馬斯克，迫使他完成交易，反駁他聲稱遭推特平台上的垃圾郵件帳戶數量誤導的說法，認為這是馬斯克在科技股暴跌後的後悔託辭。

雙方的糾紛正在德拉瓦州衡平法院提起訴訟，該法院對允許買家放棄交易設定了很高的門檻。大多數法律專家表示，該案的論點有利於推特。

然而，根據合約條款，在一種特定條件下，馬斯克將被允許放棄收購，只需向推特支付 10 億美元的分手費，也就是他為這筆交易提供的 130 億美元銀行融資將必須失敗。

拒絕為該交易提供資金將影響銀行在併購市場中作為可靠債務來源的聲譽。然而，三位接近交易的消息人士聲稱，銀行業者至少有兩個理由幫助馬斯克退出收購。

只要銀行繼續討好馬斯克，銀行就可以從電動車製造商特斯拉 (TSLA-US) 和太空火箭公司 Space 等企業賺取豐厚的諮詢費用。

消息人士指出，如果馬斯克被迫完成交易，它們還將面臨數億美元的損失。這是因為，與每個大型收購案一樣，銀行必須出售債務才能將其從帳目中扣除。

消息人士表示，有鑑於自 4 月簽署協議以來債市的低迷，以及馬斯克被視為一個不情願的買家，銀行業將難以吸引投資，最後將面臨虧本出售債務的結果。

目前尚不清楚同意為此次收購提供資金的銀行是否會試圖退出交易。這些銀行包括摩根士丹利 (MS-US)、美國銀行 (BAC-US)、巴克萊銀行、三菱日聯金融集團、法國巴黎銀行、瑞穗金融集團和法國興業銀行。

消息人士表示，銀行正在等待馬斯克和推特之間法律糾紛的結果，然後再做出任何決定。審判定於 10 月開始。

然而要協助馬斯克退出收購案還有一個陷阱。根據他與推特的交易接觸條款，他必須在法庭上證明，即使他盡了最大努力，銀行仍拒絕履行債務承諾。

法界人士表示，由於馬斯克已公開聲明反對該交易，以及推特可能請求披露馬斯克與銀行之間的私人通訊，要證明這一點將具有挑戰性。

哥倫比亞大學法學院教授塔利 (Eric Talley) 說：「馬斯克必須說服法官，他不對銀行融資失敗負責。這很難證明，這需要他和銀行高度彼此唱雙簧。」