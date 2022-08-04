〈財報〉豐田財年Q1財報慘 股價下跌

日本汽車業龍頭豐田 (TOYOTA)(7203-JP) 周四 (4 日) 公布最新財報，2022 年度 (至 2023 年 3 月) 第 1 季合併營業利益年減 42% 至 5,786 億日元，全年營業利益預測年減 19.9% 至 2.4 兆日元，股價聞訊迅速下跌。

豐田股價周四收在每股 2091.5 日元，較前一個交易日下跌 2.99% 或 64.5 日元。

基於 IFRS 的 2022 年度第 1 季合併財報關鍵數據：

營收報年增 7% 至 8 兆 4911 億日元。

營業利益報年減 42% 至 5786 億日元。

稅前利益報年減 18.7% 至 1 兆 217 億日元。

歸屬公司股東純益報年減 17.9% 至 7368 億日元。

豐田財年第 1 季因受到中國清零政策所導致的零件供應短缺，以及晶片供應問題和原物料價格飆漲等影響，導致生產計畫無法達標。

各主要市場 2022 年度第 1 季合併銷售台數：

日本市場年減 19.4% 至 40.3 萬台。

北美市場年減 4% 至 63.5 萬台。

歐洲市場年減 11.7% 至 24.8 萬台。

亞洲市場年減 1.1% 至 36.1 萬台。

其他市場 (中南美、大洋洲、非洲、中東等) 年增 7.6% 至 36.6 萬台。

財年第 1 季，TOYOTA 和 LEXUS 兩品牌在全球共賣出 234.2 萬台，年減 7.9%。其中油電車年增 0.6% 至 64 萬台，插電式油電車年減 36.6% 至 2.3 萬台，純電動車年增 33.5% 至 4 千台，燃料電池車年減 46.4% 至 1 千台。

另外，集團整體 (包括 TOYOTA、LEXUS、DAIHATSU、HINO 等品牌) 的銷售台數為 254.4 萬台，年減 7.8%。

基於 IFRS 的 2022 年度全年財測關鍵數據：

營收預測年增 9.9% 至 34.5 兆日元。

營業利益預測年減 19.9% 至 2.4 兆日元。

稅前利益預測年減 18.1% 至 3.27 兆日元。

歸屬公司股東純益預測年減 17.2% 至 2.36 兆日圓。

其中，營收預測由原先的 33 兆日元上修至 34.5 兆日元，稅前利益預測由原先的 3.13 兆日元上修至 3.27 兆日元，歸屬公司股東純益預測由原先的 2.26 兆日元上修至 2.36 兆日元。

受原物料價格飆漲影響，豐田財年第 1 季的營業利益年減逾 4 成。雖然日元貶值讓營收增加，但零件製造商生產成本大增，全年度的營業利益展望仍維持在先前預測的 2.4 兆日元，低於 IBES 所整理的 25 名分析師預測中數 3.277 兆日元。

豐田指出，受日元貶值影響，營業利益將比原先預測高出 6700 億日元，但是資材價格的上揚，估計會讓利益減少 2500 億日元，還有該公司原本打算要求零件廠商降價的計畫也因故順延，都影響到公司獲利。

全年度的生產計劃仍維持在 970 萬台，預計在下半年度增加產量。雖然最主要的美國市場在升息影響下可能出現經濟衰退，但豐田表示財年第 1 季美國的消費和就業表現穩固，在北美市場的銷售計畫仍維持不變。

豐田在這次財報也針對匯率進行修正，美元兌日圓由原先的 115 改為 130，歐元兌日元也由原先的 130 改為 140。