澳洲央行上調通膨及薪資成長預測 表明將繼續升息

澳洲央行上調了通膨和薪資成長預測，並且警告，通膨正走向 30 年來的高點，需要進一步升息應對，這將使經濟成長放緩，難以保持「平穩」。

澳洲央行周五 (5 日) 在貨幣政策聲明中表示，整體和核心通膨指標，預計未來一年都將遠高於澳洲央行 2-3% 的目標，然後在 2024 年 12 月預測期間結束時觸及區間上限。

澳洲央行表示，這一展望的假設前提是，現金利率到 12 月份將從目前的 1.85% 升至 3%，然後到 2024 年底「略有下降」。匯率假設保持不變。

澳洲央行已經連續四個月上調現金利率，將其從 0.1% 的低點升至 1.85% 的 7 年高點，並且預示著未來還會有更多升息。市場預計澳洲利率將在聖誕節前達到 3.0%，並在明年 4 月達到 3.30% 左右的峰值。

澳洲央行重申，進行利率決策的理事會將堅定「採取必要措施」，以確保通膨回到目標水位。

澳洲央行總裁 Philip Lowe 在這份長達 66 頁的聲明中說，央行尋求使經濟保持平穩，但實現這種平衡的道路是狹窄的，並且存在相當大的不確定性。

報告強調，高通膨和生活成本壓力對薪資和定價行為的影響是一個關鍵的不確定性因素。

澳洲央行預測，在消費者支出和服務業出口復甦的支撐下，今年經濟將成長 3.25%。然後，隨著借貸成本上升開始對經濟成長造成壓力，未來兩年的成長率都會降至 1.75%。

報告稱，失業率預計到年底將降至 3.25%，然後隨著經濟放緩而逐漸上升，預計到 2024 年底將達到 4%。