〈裴洛西訪台〉華郵曝裴洛西將密會台積電董事長劉德音

《華盛頓郵報》週二 (2 日) 報導，美國眾議院議長裴洛西訪台不僅將會晤台灣官員、人權團體，還將抽空與晶圓代工龍頭台積電董事長劉德音視訊會談，討論美國國會剛通過的晶片法案。

台灣為美國主要晶片進口來源，台積電 (TSM-US) 在全球晶圓代工拿下市占 52.1%，等同晶圓代工半壁江山都握在台積電手中，而裴洛西訪台的一個未公開行程，就是會晤台積電董事長劉德音。

美國眾議院議長裴洛西訪台，將抽空與台積電董事長劉德音召開視訊會議 (圖片：AFP)

《華盛頓郵報》引述消息人士指出，裴洛西週三將和台積電董事長劉德音會晤，討論最近美國國會通過的《晶片與科學法案》。

截稿前，台積電沒回應證實此消息。

該法案為美國當地晶圓廠提供 520 億美元的聯邦補貼，是美國想重回製造大國、改變全球產業分工的關鍵法案，也是對抗中國競爭的關鍵因素。

華郵曝裴洛西將密會台積電董事長劉德音 (圖片：AFP)

該法案牽動台積電、英特爾、GlobalFoundries、三星等在美建造晶圓廠的速度，該法案先前在美國國會卡關時，台積電董事長劉德音就在 6 月初的股東會上呼籲該法案盡速通過，董事長劉德音表示，美國新廠人力成本等支出，確實高於原先預期，將持續爭取補貼。

此外，美方正加大對於中國半導體管制力道，晶片法案要求領取補助的企業 10 年內不得在中國設置先進晶片廠，違反禁令或未能修正違規狀況的企業可能必須全額退還補助款，預測將使台積電將無法大幅升級或擴大在中國的設施。

半導體設備製造商科林研發公司 (Lam Research) 和科磊 (KLA-Tencor) 上週證實，拜登政府正強化美國半導體防線，禁止美國業者無照出售 14 奈米以下的半導體設備，禁售對象不僅是中企，連在中國的台積電晶圓代工廠也可能列入禁售範圍。

台積電回應赴美設廠是配合客戶需求所做的決定，強調在美布局不受影響。