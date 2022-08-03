〈紐約匯市〉Fed官員釋鷹+殖利率上升 美元自1個月低點強彈 日元轉貶

受聯準會 (Fed) 官員鷹派言論與美債殖利率支撐，美元指數周二 (2 日) 自一個月低點反彈，日元則扭轉稍早漲勢，兌美元匯價貶逾 1%。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.84%，報 106.34，逆轉近來跌勢。

美國上周公布第二季 GDP 再現負成長，符合技術性衰退定義後，幾位 Fed 官員周二相繼發表評論，試圖打消市場對 Fed 可能放慢升息步伐的期望。

舊金山聯準銀行總裁戴莉 (Mary Daly) 表示，抑制通膨的目標遠未達成，但她也表示，沒看到勞動力市場陷入衰退的跡象。

克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特 (Loretta Mester) 也說，目前沒有看到任何跡象顯示通膨趨穩，並稱 Fed 非常專注於壓低通膨，因為這是確保勞動力市場能在中長期保持健康的基礎。

10 年期美債殖利率周二大幅走高，截稿前上升至 2.748%。

美股主要指數周二齊步走低，裴洛西訪台消息令投資人感到不安，加劇避險情緒。裴洛西抵台前，美元因避險需求浮現買盤，但也隨著軍事行動未進一步升級稍微減弱。

Oanda 資深市場分析師 Edward Moya 表示：「全球最大兩個經濟體之間的緊張局勢正在加劇，且開始對風險偏好形成壓力，帶動日元顯著走強，現在所有一切都和地緣政治緊張有關。」

日元兌美元周二一度逼近 130 日元關卡，隨後逆轉漲勢，截稿前貶 1.13% 至 133.14 日元。

離岸人民幣兑美元今日走勢震盪，盤中一度觸及 5 月中旬以來最低，截稿前小漲 0.07% 至 6.7758 人民幣。

受美元走強打壓，歐元下跌 0.93% 至 1.0163 美元。

在澳洲央行如預期升息 2 碼後，澳幣走低，兌美元匯率貶 1.55% 至 0.6917 美元。

截至台灣時間周三 (3 日) 約 6:00 價格：