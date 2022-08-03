〈裴洛西訪台〉裴洛西投書華盛頓郵報 親自解釋訪台原因

美國聯邦眾議院議長裴洛西週二 (2 日) 晚間抵台後，《華盛頓郵報》隨即刊出在裴洛西投書，闡述她堅持訪台的主因是履行美國對於民主的承諾。

不顧北京當局嚴詞阻赫，裴洛西以「我為何要率團訪問台灣」一文投書《華盛頓郵報》，親自解釋堅持訪台的原因。

裴洛西稱，這次訪問絕不與美國的長期政策相矛盾，美國繼續反對單方面改變現狀的努力 (圖片：AFP)

內容寫到：「約 43 年前，美國國會以壓倒性多數通過、卡特（Jimmy Carter）總統簽署的台灣關係法，是美國在亞太地區外交政策最重要支柱之一，該法闡明美國對民主台灣的承諾，為迅速發展成為關鍵夥伴關係的經濟和外交關係提供框架。」

裴洛西讚揚台灣在治理方面處於領先地位，從應對新冠疫情、倡導環境保育和氣候變遷行動等，台灣都在和平、安全和經濟活力方面居於領導地位，具有世界羨慕的企業家精神、創新文化和技術實力。

裴洛西強調：「美國必須牢記這一誓言，我們必須支持台灣，這是一個強韌之島。美國國會代表團的訪問 (台灣) 應該被視為一個明確的聲明，就是台灣捍衛自身及其自由之際，美國與我們的民主夥伴台灣站在一起。」

面對中國挑釁，裴洛西向支持台灣自衛許下承諾：「以非和平方式決定台灣未來的任何努力，美國將認為這是對西太平洋地區的和平與安全構成威脅，而且是美國的嚴重關切。」

裴洛西搭乘美國行政專機於台灣時間 2 日晚間 10 時 44 分飛抵松山機場。 (圖片：AFP)

裴洛西週二搭乘專機抵台後受訪稱，這次訪問絕不與美國的長期政策相矛盾，美國繼續反對單方面改變現狀的努力，她這次率團訪台，是為了紀念美國對支持台灣充滿活力的民主的堅定承諾。

台灣外交部聲明指出，裴洛西計劃於台北時間週三上午 10 時 53 分與台灣總統蔡英文舉行聯合新聞發布會。