〈裴洛西訪台〉台海緊張局勢加劇 為何美股相對平靜？

隨著美國眾院議長裴洛西即將訪台，美中關係降至冰點，美股三大指數週一 (1 日) 盤後期貨價格僅小幅下跌，華爾街分析師指出，市場保持相對平靜已非首次，由於很難為戰爭風險定價，且投資人對這類風險已麻木，加上對地緣政治反應的風險往往是短暫，才造成美股目前走勢較亞股平靜許多。

美股在 7 月迎來 2020 年以來最佳月度表現後，美股週一 (8 月 1 日) 受疲軟數據，衰退擔憂和裴洛西訪台消息影響，三大指數收盤小跌逾 0.10%。週一盤後時段，道瓊期貨下跌 0.28%，標準普爾與那斯達克 100 指數期貨分別下跌 0.38% 和 0.39%。台積電 ADR (TSM-US) 週一收跌 2.54%，盤後小跌逾 0.23%。

裴洛西訪台消息牽動美中台政治敏感神經。(圖片：AFP)

隨著北京當局週二無預警宣布暫停台灣一百八十多家食品企業產品進口，幾架中國軍機傳出逼近台灣海峽中線附近，極具挑釁意味，亞股週二 (2 日) 集體跳水，人民幣貶值 0.5%，全球避險資產日元和美債攀升。

裴洛西訪台擴大地緣政治風險，為何美股表現相對平穩呢？

瑞銀曾建議客戶在俄國總統普丁入侵烏克蘭前對沖戰爭的風險，這一呼籲被證明頗有先見之明，但瑞銀分析師 Bhanu Baweja 稱，烏俄戰爭與兩岸問題不同，首先，在台灣問題上可能發生戰爭的時間表不如俄國襲擊烏克蘭時那般明確，這使得對沖戰爭風險更加困難。

Baweja 提到，由於烏俄戰爭引發對中國實施相關制裁的擔憂，外國投資人已撤出中國債市，流入中國股市的資金減少，因此目前避險的需求也較少。

Rayliant Global Advisors 首席投資長 Jason Hsu 指出，投資人也可能因過去的經驗而自滿，投資人已經麻木，大家確實預計裴洛西訪台和中國激烈反應會出現一些不可忽視的風險，即便更多解放軍在軍演，逼近台灣海峽中線附近，但這並不是什麼新鮮事，從歷史上看也沒有導致真正的衝突。

再者，從歷史經驗來看，市場對地緣政治風險的反應往往是短暫的。例如，在古巴飛彈危機時期並未終結美股在二戰後大牛市，美股實際上在危機發生後六個月內攀升得更高。