美股重點新聞摘要2022年08月03日

今日操盤前瞻

美股財報 (盤後)：AMD(AMD)、PayPal(PYPL)、Airbnb(ABNB)、星巴克 (SBUX)

中國 7 月財新服務業 PMI

OPEC 會議

美國 7 月 ADP 新增就業 (小非農)、ISM 非製造業指數

裴洛西投書華盛頓郵報 親自解釋訪台原因

美國聯邦眾議院議長裴洛西週二 (2 日) 晚間抵台後，《華盛頓郵報》隨即刊出在裴洛西投書，闡述她堅持訪台的主因是履行美國對於民主的承諾。閱讀全文...

白宮再度為情勢降溫 警告中國可能對台「經濟脅迫」

美國白宮國家安全會議 (NSC) 發言人柯比 (John Kirby) 周二 (2 日) 表示，美國眾議院議長裴洛西 (Nancy Pelosi) 有權訪問台灣，強調這趟旅程並不違背美國長期的一中政策，再度試圖為美中關係降溫。閱讀全文...

擊退美光！SK 海力士成功研發 238 層 NAND 快閃記憶體

南韓記憶體大廠 SK 海力士 (SK Hynix) 週二 (2 日) 宣布已成功研發出其最先進的 238 層 NAND 快閃記憶體晶片，計劃明年上半年開始大規模量產。閱讀全文...

AMD 財報佳、財測遜 PC 前景更黯淡 盤後挫逾 6%

受惠於資料中心業務的亮眼表現，PC 處理器大廠 AMD 周二 (2 日) 盤後公布第二季財報佳，但第三季財測遜於預期，執行長蘇姿丰預估 PC 銷售將以更大幅度下滑，悲觀前景拖累 AMD 盤後重挫逾 6%。閱讀全文...

Fed 激進升息仍未結束 兩鴿派官員打通膨立場堅定

美國聯準會（Fed）在連續四次會議升息，其中兩次升息 3 碼（75 個基點）後，官員仍表態為遏止通膨堅持升息，即便是鴿派官員也沒有透露要停手的訊號，反而強調得繼續升息，例如周二（2 日）有兩名鴿派官員暗示，對遏止通膨的態度依然堅決且完全一致。閱讀全文...