〈財報〉AMD財報佳、財測遜 PC前景更黯淡 盤後挫逾6%

受惠於資料中心業務的亮眼表現，PC 處理器大廠 AMD(AMD-US) 周二 (2 日) 盤後公布第二季財報佳，但第三季財測遜於預期，執行長蘇姿丰預估 PC 銷售將以更大幅度下滑，悲觀前景拖累 AMD 盤後重挫逾 6%。

Q3 財測 v.s. Refinitiv 調查

銷售額：67 億美元 (±2 億美元) v.s. 68.3 億美元

儘管整體 PC 市場表現疲軟，AMD 仍維持全年營收增長預期不變，估為 263 億美元 (±3 億美元)，看好公司在其他業務方面的實力，例如資料中心。

不過，AMD 執行長蘇姿丰坦承公司對 PC 業務看法更加保守，目前預估第三季 PC 銷售將下滑約 15%(mid-teens)，下滑幅度高於上季預估的「偏高的個位數」(high single digits)。但蘇姿丰仍樂觀表示，相信公司正在擴大伺服器和 PC 市場的市占率。

AMD 周二收漲 2.59% 至每股 99.29 美元，但遜於預期的財測，拖累盤後股價重挫 6.4%。

Q2(截至 6 月) 基於 Non-GAAP 財報關鍵數據 v.s. Refinitiv 調查

銷售額：65.5 億美元 (年增 70%) v.s. 65.3 億美元

毛利率：54%(年增 6 個百分點)

營益率：8%

淨利：17 億美元

稀釋後 EPS：1.05 美元 v.s. 1.03 美元

營收按部門區分

資料中心部門 (含伺服器晶片、資料中心 GPU、Pensando 和賽靈思資料中心產品)：15 億美元，年增 83%

用戶端部門：22 億美元，年增 25%

遊戲部門 (含繪圖晶片和半客製化遊戲機產品)：17 億美元，年增 32%

嵌入式部門 (含 AMD 和賽靈思的嵌入式產品)：13 億美元，年增 2228%

AMD 上季資料中心銷售額年增 83% 至 15 億美元，伺服器 CPU 的強勁銷售，是帶動業務營收大幅成長的關鍵原因，並看好伺服器晶片需求不會出現放緩。

即使遠距熱潮已消退，含 PC 和筆電晶片銷售的用戶端部門營收上季仍增長 25%，至 22 億美元，很可能為受到 Ryzen 行動處理器銷售推動。

PS5 和 Xbox Series X 等遊戲機晶片銷售也是一大亮點。隨著遊戲機半客製化晶片銷售增長，AMD 上季遊戲事業營收年增 32% 至 17 億美元，但用於遊戲 PC 的 GPU 銷售出現下滑。

嵌入式部門在完成賽靈思併購案後，第二季營收年增 2228% 至 12.57 億美元。

因通膨和衰退擔憂，促使投資人紛紛拋售高度成長的半導體股，AMD 今年迄今已跌近 34%。該公司周二表示，已在上季執行 9.2 億美元的庫藏股計畫。