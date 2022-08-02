〈裴洛西訪台〉引發美中關係緊張 日元一度升至130左右

周二 (2 日) 上午在東京外匯市場，美元兌日元一度來到 130 左右，寫下 2022 年 6 月 6 日以來相隔約 2 個月的日元升值、美元貶值水準。主要原因除了美國景氣衰退疑慮外，美國眾議院議長裴洛西 (Nancy Pelosi) 計畫訪台，也引發避險情緒加溫，帶動日元走強。

日本時間週二上午，美元兌日元一度來到 130 左右。日元走升，與美國經濟衰退 (Recession) 疑慮升高有關，美國長債利率走低，市場預料，美日兩國利差縮小，因此買進日元、賣出美元。

另外，美國眾議院議長裴洛西，目前正率領國會代表團訪問亞洲，華爾街日報、CNN 等媒體引述知情人士說法報導，裴洛西將抵台訪問，從周二晚間起會晤台灣政府官員等人士，引起美中關係緊張，投資人為了避險買進美債，導致美國長債利率降至 2.5% 左右，也影響美元匯率。

市場緊盯裴洛西訪台消息，日本某家大型銀行表示，市場人士認為，在周二的東京時間，美元兌日圓匯率有下探的可能。

近期日元急速貶值，美元兌日元匯率在 2022 年 7 月 14 日，日元貶破 139，創下 24 年來新低；但是在經過約 2 周左右，日元又迅速攀升至 131 前後。