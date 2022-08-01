日經：美國是否已步入經濟衰退

《日本經濟新聞》報導，美國 GDP 在 2022 年上半年，連續兩季出現負成長，是否已步入經濟衰退 (Recession) 也引發熱議。依過去經驗，平均需要 7 個月才能判定是否步入經濟衰退，而美國 11 月期中選舉即將到來，該項議題更是吵得不可開交。

美國商務部在 7 月 28 日公布第 2 季 GDP 折合年率萎縮 0.9%，連續兩個季度呈現下滑，已符合公認的技術性衰退定義。

美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 在 7 月 28 日的記者會上強調，「就業人數在三個月期間增加 110 萬人」，「不是經濟學者們所定義的經濟衰退」。對此，共和黨聯邦參議員克魯茲 (Ted Cruz) 則在推文批評「這是逃避責任的文字遊戲」。

美國景氣擴張和收縮的轉折，是由美國民間機構國家經濟研究局 (NBER) 認定，其中一項衰退定義是經濟活動顯著下降，且整體延續好幾個月；具體而言，是由八名學者所組成的「景氣循環認定委員會」(BCDC)，在針對個人消費支出、個人收入、產出和非農就業等項目來進行判斷之後，才會做出相關認定，而往往相關事實已發生相當長的一段時間。

這八名學者包括擔任 BCDC 主席的史丹佛大學教授霍爾 (Robert Hall)、以及白宮經濟顧問委員會 (CEA) 前主席、加州大學柏克萊分校教授羅莫 (Christina Romer) 等人。而時任聯準會主席的柏南奇 (Ben Bernanke)，過去也曾經是 BCDC 的一員。

在 BCDC 所評估的項目當中，就業情況尤受重視，這也是為何葉倫會特別提到就業表現的主要原因。美國經濟在 COVID-19 疫情影響之下，造成嬰兒潮世代的提前退休，當地正面臨嚴重的人力短缺問題。

美國財政部在 7 月 25 日表示，「GDP 是雜訊很多的一項指數」，第 1 季出現正成長的國內總收入 (GDI) 和 GDP 出現乖離，是很奇怪的現象。美國財政部的結論是，像是汽車零件這類「中間財」的生產，沒有反映在 GDP 上，是造成這個差異的問題所在。

PNC 金融服務集團的佛謝 (Gus Faucher) 則主張，「若要問是否已陷入蕭條，答案大致上是否定的」；而僱用持續擴大是這個觀點的最大理由，「如果考量到非常強固的勞動市場，今年內陷入經濟衰退的可能性低」。

NBER 會在何時做出結論，是世人關注的焦點。疫情爆發前夕的 2020 年 2 月屬經濟景氣頂峰，當時 NBER 花了 4 個月做出該項結論；而在 2007 年 12 月到金融海嘯期間的經濟衰退認定上，則花上 12 個月時間。如果觀察 1980 年之後的 6 個頂峰，平均需花上 7 個月時間來做出結論。

假使頂峰落在 2022 年第 1 季的某段期間，那麼認定結果有可能出現在 11 月期中選舉前，對主張「不是經濟衰退」的拜登政權來說可不是好消息。經濟衰退的認定，很可能發展成政治問題，還可能波及市場情緒。也因此，NBER 的委員會也傾向避免倉促做出判斷，這回在判斷上所需花費的時間，比起以往可能要來的更長，相關爭議可能還要吵上許久。

不過，在上半年美國是否陷入經濟衰退的結論出現前，美國有可能先上演經濟陷入嚴重蕭條的劇本。PIMCO 北美經濟分析師衛艾婷 (Tiffany Wilding) 關注的是，連續兩個季度陷入負增長的實際增長率的質量惡化。

衛艾婷也指出，「第 2 季根本上在經濟走勢已明顯放緩」，並舉例，像是汽車等耐久消費財、設備投資和住宅投資這類對升息敏感的領域，均出現下滑，警告「經濟衰退正在接近當中」。

比起爭論現狀是否為經濟衰退，或許更應討論，該如何因應在居高不下的通膨狀態下、面臨到的經濟放緩。