〈紐約匯市〉市場重新評估美國升息前景 美元走軟 日元朝131挺進

美元兌主要貨幣周一 (1 日) 悉數走軟，兌日圓更觸及 6 月中旬以來的低點，反映投資人正在重新評估美國聯準會 (Fed) 是否會放慢升息步調的看法。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.48% 至 105.39。

美國供應管理協會 (ISM) 周一公布，6 月製造業指數從 56.1 下降至 53，儘管仍高於景氣榮枯線 50，但明顯降溫。價格指數連三個月下滑，顯示在 Fed 大幅升息下，物價漲勢可能有緩解的跡象。

投資人正在等待本周五將公布的 7 月非農就業報告，這可能左右 Fed 的升息計畫。

Bannockburn Global Forex 首席市場策略師 Marc Chandler 說：「新一個月開始，真正焦點在 Fed 會不會放慢升息計畫。重頭戲將是本周五的非農，可能證實美國勞動力市場的改善正在減速。但這在疫情爆發前仍會被視為是非常強勁的數據。」

由於投資人預期 Fed 將大幅升息，美元指數今年來上漲約 10%。因此 Chandler 認為，美元大漲之後現在進入盤整期。

美國上周公布第 2 季國內生產毛額 (GDP) 連兩季萎縮之後，美元兌日元重貶，美國 2 年期公債殖利率也下滑。連兩季萎縮已符合經濟衰退的技術性定義。

美元兌日元周一重貶逾 1%，約報 131.6，從上周觸及的接近 140 日元明顯下滑。

外匯投資人也正在關注美國眾議院議長裴洛西籍將訪台的消息，消息人士透露，裴洛西將在周二搭乘專機飛抵台灣，計劃訪問蔡英文總統和立法院高層。

中國周一稍早強烈警告，中國不會坐視裴洛西訪台，白宮則表示，裴洛西若真的訪台，不改變美國長期以來的政策和台海現況，呼籲中國保持冷靜。

美元疲軟之際，歐元兌美元升值 0.5% 至 1.0273 美元。

澳洲央行 (RBA) 周二將開會，投資人預期將升息，澳幣兌美元升值 0.6% 至 0.7036 美元。

截至周四 (28 日) 台灣時間約 6:00 價格：