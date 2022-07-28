〈美股早盤〉美二季GDP再陷負成長 主要指數開平走低

美國第二季國內生產毛額（GDP）負成長 0.9% 陷入「技術性衰退」，再加上臉書母公司 Meta、高通財測悲觀，美股周四（28 日）開平走低。

截稿前，道瓊工業指數下跌逾 150 點或近 0.5%，那斯達克綜合指數跌逾 100 點或近 1%，標普 500 指數跌 0.6%，費城半導體指數跌逾 1%。

美國商務部周今公布，第二季經濟成長衰退 0.9%，低於預期的成長 0.3%，連續兩季 GDP 萎縮，達到一般定義的技術性經濟衰退。

美國商務部初步估計顯示，高通膨削弱了消費者支出，而美國聯準會（Fed）大幅升息，阻礙了商業投資和住房需求，繼首季 GDP 萎縮 1.6% 之後，第 2 季 GDP 又見下滑。

與此同時，美國勞工部同日公布最新失業金數據，上周初領失業金人數報 25.6 萬人，較前次修正後的 26.1 萬減少 5,000 人，略高於市場預期的 25.3 萬人，為四周以來首次下滑，但仍維持在去年 11 月以來的高點附近，表明勞動力市場繼續放緩。

Fed 昨日如預期的將基準利率調升 3 碼（75 個基點），並重申抑制通膨的重要性。Fed 主席鮑爾昨日暗示，未來升息步伐要視經濟數據而定，而疲弱的經濟數據加大了市場對 Fed 慢升息步伐的預期。不過，在距離 Fed 下次貨幣政策會議前，還有相當長一段時間，投資人還需繼續關注後續的經濟數據。

個股方面，臉書母公司 Meta (META-US) 第二季營收降幅大於市場預期且獲利遜色，並發布令人意外的疲弱財測，表明營收成長率將再次下滑，早盤股價跌逾 5%。另外，全球 IC 設計龍頭高通 (QCOM-US) 財測也黯淡無光，料智慧型手機需求降溫，將打擊其第四財季手機晶片業務，早盤跌近 3%。

截至台北時間周四（28 日）21 時許：

標普 500 日線圖 (圖片：鉅亨網)

焦點個股：

Spirit Airlines(SAVE-US) 早盤上漲 3.66%，至每股 25.19 美元

在廉航 Spirit Airlines 結束與 Frontier Airlines (ULCC-US) 的合併協議數小時後，JetBlue Airways (JBLU-US) 周四 (28 日) 達成收購 Spirit Airlines 協議。JetBlue Airways 表示，將以每股 33.50 美元的現金收購 Spirit。

哈雷戴維森 (HOG-US) 早盤上漲 9.31%，至每股 37.49 美元

哈雷戴維森公司（Harley-Davidson）盤前公布上季獲利成長，並維持全年營收財測不變，即使日前為期兩周的停產損害了第二季的銷售。

第二季機車及相關產品的銷售額下降約 5% 至 12.7 億美元，總營收下降 4% 至約 14.6 億美元；淨利為 2.158 億美元，合每股 1.46 美元；去年同期為 2.063 億美元，合每股 1.33 美元。

輝瑞 (PFE-US) 早盤下跌 3.86%，至每股 49.56 美元

美國製藥公司輝瑞共布的最新財報表現超過華爾街的預期，得益於其新冠疫苗和抗病毒治療藥物 Paxlovid 的銷售。第二季營收較去年同期成長 47% 至 277 億美元；淨利為 99 億美元，較 2021 年同期成長 78%；經調整後每股獲利報 2.04 美元，優於預期的 1.78 美元。

今日關鍵經濟數據：

上周初領失業金人數報 25.6 萬，預期 25.3 萬，前值 26.1 萬

上周續領失業金人數報 135.9 萬，預期 138 萬，前值 138.4 萬

美國第二季實質 GDP 折合年率初值報 - 0.9%，預期 0.5%，前值 - 1.6%

華爾街分析：

嘉信理財英國董事總經理 Richard Flynn 表示，隨著通膨與經濟衰退之間的拉鋸戰在下半年展開，預料股市交高度動盪。

摩根大通澳大利亞宏觀銷售執行董事 Laura Fitzsimmons 說，從目前的水準來看，Fed 可能會放緩升息步伐，但他補充說，金融產業人士對 Fed 2023 年降息持保留態度。